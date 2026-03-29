Quy định mới nhất về thường trú, tạm trú, thẻ căn cước chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Ngày 13/2, Chính phủ ban hành Nghị định số 58 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Nghị định 154/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú và Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Nghị định số 58 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2026 với những quy định mới về quản lý cư trú và căn cước như sau:

Các quy định mới trong lĩnh vực quản lý cư trú

Nghị định số 58 đã đẩy mạnh việc số hóa, cắt giảm mạnh mẽ các rào cản về giấy tờ hành chính trong quy trình đăng ký cư trú:

Xác nhận "Đồng ý cho đăng ký cư trú" qua ứng dụng VNeID

Hiện nay, khi công dân đăng ký cư trú vào chỗ ở hợp pháp không thuộc sở hữu của mình, phải lấy ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp bằng cách ký trên Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (phiếu CT01) hoặc bằng văn bản.

Quy định này là bước chuyển đổi số quan trọng, sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID để tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giải quyết triệt để khó khăn khi đăng ký cư trú trong trường hợp chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đang đi vắng, đi làm xa hoặc trường hợp công dân không có thiết bị để in phiếu CT01.

Người dân chỉ cần thao tác trao đổi, xác nhận trên môi trường điện tử.

Tiếp tục đơn giản hóa, đẩy mạnh sử dụng tiện ích của ứng dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Nghị định số 58 tiếp tục đơn giản hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng các tiện ích của VNeID, cụ thể:

Đối với việc chứng minh chỗ ở hợp pháp, Nghị định vẫn giữ nguyên quy định công dân không cần công chứng hoặc chứng thực văn bản cho thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp khi đăng ký tạm trú. Đồng thời, bổ sung quy định về việc công dân có thể xin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về chỗ ở hợp pháp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Đối với thủ tục xóa đăng ký thường trú, trường hợp công dân chết, mất tích hoặc không còn quốc tịch Việt Nam, cơ quan Công an sẽ thực hiện xóa đăng ký thường trú mà không cần người thân của công dân nộp hồ sơ.

Các trường hợp xóa đăng ký thường trú, tạm trú khác công dân chỉ cần thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Các quy định mới trong lĩnh vực Căn cước

Song song với lĩnh vực cư trú, các quy định về Căn cước tiếp tục được tối ưu hóa, nâng cao tính pháp lý của Ứng dụng VNeID:

Bãi bỏ hoàn toàn yêu cầu cung cấp "Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số"

Hiện nay, công dân gặp nhiều phiền toái khi đi giao dịch (nhất là các lĩnh vực ngân hàng, đất đai,…) phải mang theo Giấy xác nhận số CMND 9 số để chứng minh nhân thân cũ.

Đẩy mạnh sử dụng VNeID thực hiện các thủ tục về căn cước

Nghị định số 58 đã quy định rõ về pháp lý, quy trình, thủ tục thực hiện các thủ tục về căn cước trên VNeID.

Theo đó khi công dân mất, hư hỏng hoặc địa giới hành chính trên thẻ căn cước có sự thay đổi thì chỉ cần thực hiện đăng ký cấp lại căn cước trên VNeID, không cần đến cơ quan Công an để thu nhận sinh trắc.

Các thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin, tích hợp giấy tờ cũng được thực hiện toàn trình thông qua ứng dụng này, giúp người dân tiết kiệm tối đa chi phí, giảm phiền hà, tham nhũng, tiêu cực có thể phát sinh.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 58 tiếp tục khẳng định vai trò trọng tâm của Ứng dụng VNeID trong đời sống xã hội.

Để đảm bảo quyền lợi của bản thân, cơ quan chức năng đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể công dân:

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch dân sự với công dân phải tuân thủ nghiêm túc việc khai thác dữ liệu qua thẻ Căn cước gắn chip và VNeID; không được yêu cầu thêm các thủ tục giấy tờ trái quy định.