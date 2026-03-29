Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng 46 tuổi

Ngày 28/3, Bộ Công an thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc bắt giữ 2 đối tượng chống người thi hành công vụ dẫn đến việc Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm hy sinh tại khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm vào ngày 21/3.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch công tác của Công an xã Diên Lâm, tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra nắm tình hình việc khai thác cát trái phép tại sông Cái thuộc xã Diên Lâm.

Tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Trần Anh Tuấn (Ảnh: Bộ Công an).

Tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (Ảnh: Bộ Công an).

Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 21/3, khi đến khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú: xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú: xã Suối Hiệp) đang hút cát trái phép từ dưới lòng sông Cái, Tổ công tác yêu cầu kiểm tra nhưng Thắng và Tuấn đã không chấp hành hiệu lệnh, có hành vi cản trở, chống đối, không cho Thiếu tá Xuân Hải tiếp cận bè, dẫn đến việc đồng chí bị đuối nước, tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.