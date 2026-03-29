Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn từ trên cao, tuyến Vành đai 1 hơn 7.200 tỉ đồng giờ ra sao sau gần 3 tháng thi công?

Theo Như Hoàn | 29-03-2026 - 09:45 AM | Xã hội

Sau gần 3 tháng thi công, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đang ghi nhận nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhìn từ trên cao, nhiều hạng mục đã dần lộ diện, một số đoạn được thảm nhựa, phương tiện bắt đầu lưu thông, cho thấy tiến độ công trình đang được đẩy nhanh.


Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu; điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 2,274km, quy mô mặt cắt ngang là 50m. Tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2026.

Sau gần 3 tháng thi công thần tốc, dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) dài 2,2km đang chuyển mình mạnh mẽ

Đến nay, dự án đã chính thức lộ diện hình hài; việc mở rộng mặt bằng và hoàn thiện nền đường đang dần hình thành nên một trục giao thông huyết mạch xuyên tâm qua các khu dân cư đông đúc.

Đáng chú ý, đoạn đường dài 350m từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục đã được trải các lớp bê tông nhựa và phối đá dăm loại 1. Đoạn đường sẽ tiếp tục được thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 4.

Các phương tiện đang lưu thông trên phần đường đã được hoàn thiện.

Trên công trường, máy móc, vật liệu, thiết bị xây dựng hoạt động liên tục, duy trì nhịp độ làm việc.

Các nhóm công nhân chia thành nhiều nhóm, đảm nhận nhiều hạng mục công việc trên công trường.

Mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026, song các đơn vị đang nỗ lực rút ngắn thời gian, phấn đấu cán đích trước ngày 2.9.

Tại nút giao Láng Hạ – Nguyễn Chí Thanh, các trụ cầu vượt đang được thi công và dần hoàn thiện, chuẩn bị cho việc lắp đặt dầm cầu qua khu vực nút giao.

Hệ thống thoát nước tại dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) đang được xây dựng đồng bộ cùng nền đường, vỉa hè và hào kỹ thuật để đảm bảo chống ngập, tăng cường hạ tầng đô thị.

Sau khi tuyến đường hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân sống hai bên đường đang sửa chữa, hoàn thiện lại nhà cửa do bị giải phóng một phần.

Những người dân mỗi ngày di chuyển qua đoạn đường này thấy rõ sự chuyển biến liên tục của công trường tuyến đường Vành đai 1, khi từng hạng mục dần được hoàn thiện, mang lại diện mạo mới cho khu vực.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc trong khu vực nội đô.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có được sử dụng tài khoản cá nhân cùng với tài khoản hộ kinh doanh theo quy định mới?

Đề xuất mới liên quan đến lương của giáo viên

Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 được nghỉ mấy ngày?

09:21 , 29/03/2026
Công an TPHCM thông báo tìm bị hại vụ cướp giật trên đường

08:42 , 29/03/2026
Vì sao tỉ lệ trượt kiểm định khí thải xe xăng tăng gấp đôi, xe diesel tăng gấp 3 lần?

08:19 , 29/03/2026
Nhận được cuộc gọi có nội dung này, người dùng nên tắt máy ngay lập tức

07:25 , 29/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên