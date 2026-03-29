Đề xuất mới liên quan đến lương của giáo viên

Thông tư này quy định việc bổ nhiệm, xếp lương, chuẩn nghề nghiệp tương ứng các chức danh và chế độ làm việc của giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề (gọi chung là giáo viên trung học nghề).

Đối tượng áp dụng: Quy định việc bổ nhiệm, xếp lương và chế độ làm việc của giáo viên trung học nghề tại Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trung học nghề trong trường trung học nghề, trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp) công lập thực hiện chương trình giáo dục trung học nghề; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Quy định về chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học nghề tại Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trung học nghề trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học (gọi chung là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp) công lập và tư thục thực hiện chương trình giáo dục trung học nghề; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thông tư này không áp dụng đối với giáo viên trung học nghề trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên trung học nghề

Tại Điều 3, dự thảo Thông tư quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung học nghề như sau:

Việc bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung học nghề phải căn cứ vào nhiệm vụ, chuẩn nghề nghiệp tương ứng chức danh, chức danh tương đương và quy định của pháp luật có liên quan.

Giáo viên trung học nghề đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định được bổ nhiệm chức danh tương ứng và áp dụng bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau: