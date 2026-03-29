Nhận được cuộc gọi có nội dung này, người dùng nên tắt máy ngay lập tức

Thời gian gần đây, một hình thức lừa đảo mới xuất hiện, nhắm trực tiếp vào phụ nữ sau sinh và các gia đình có con nhỏ, gây nhiều lo ngại trong dư luận.

Theo phản ánh từ người dân, các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, giả danh nhân viên bưu điện hoặc cơ quan nhà nước, thông báo về việc có bưu phẩm liên quan đến trẻ sơ sinh như thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chăm sóc sức khỏe hoặc quà tặng dành cho trẻ nhỏ. Đáng chú ý, các đối tượng thường nắm được một số thông tin cá nhân như ngày sinh của em bé, địa chỉ hoặc số điện thoại, từ đó tạo lòng tin với nạn nhân.

Đây là cuộc gọi thao túng nhắm trực tiếp vào phụ nữ sau sinh và các gia đình có con nhỏ. (Ảnh minh hoạ)

Theo VTV, khi tiếp cận, các đối tượng yêu cầu người nhận chuyển một khoản phí nhỏ với lý do phí vận chuyển. Khi nạn nhân đã thực hiện giao dịch, chúng tiếp tục gọi điện, viện dẫn các lý do như chuyển nhầm tài khoản hoặc yêu cầu liên hệ “bộ phận chăm sóc khách hàng” để hủy dịch vụ.

Lợi dụng tâm lý lo lắng, đặc biệt ở phụ nữ sau sinh, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân thực hiện nhiều thao tác trên điện thoại, thậm chí dụ dỗ đăng ký vay tiền trực tuyến. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý của các gia đình có trẻ nhỏ. Trước tình hình trên, người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Cụ thể, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận; không làm theo hướng dẫn vay tiền, chuyển tiền để “hủy dịch vụ”, “mở khóa tài khoản” hay “xác minh đơn hàng”.

Ngoài ra, khi nhận các cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan, đơn vị liên quan. Các gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh, cần thận trọng trước các cuộc gọi liên quan đến giấy tờ, bảo hiểm hoặc bưu phẩm.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.