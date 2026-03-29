Ông Nghiêm Xuân Thành làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo Trường Phong | 29-03-2026 - 06:50 AM | Xã hội

Theo thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nghiêm Xuân Thành được giới thiệu là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV có 23 thành viên. Trong danh sách 9 Phó Chủ nhiệm Ủy ban, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV (23 – 25/3) vừa qua, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: Vĩnh Thạnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: XIII, XIV.

Quá trình công tác, ông Nghiêm Xuân Thành có thời gian dài công tác trong ngành ngân hàng, từng trải qua nhiều vị trí: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Vietcombank; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2024, ông Thành được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đến tháng 11/2024, ông Thành được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 7/2025, ông Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới).

Tháng 3/2026, ông Nghiêm Xuân Thành được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, theo thông tin trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

