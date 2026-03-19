Bố của “ông trùm” đường dây lừa đảo nghìn tỷ Mr Pips bị kẻ khác lừa 2,5 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú TP Hồ Chí Minh) cùng 74 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đáng chú ý, trong vụ án này, có hàng loạt người thân của Phó Đức Nam cũng bị đề nghị truy tố như bố, mẹ, dì ruột, bạn gái. Trong đó, bị can Phó Đức Thắng (SN 1968, bố Nam), Lê Thị Liễu (mẹ Nam) cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái Nam) bị cơ quan điều tra cáo buộc phạm tội "Rửa tiền". Đặc biệt, bố của siêu lừa Mr Pips vì muốn chạy tội cho con bằng cách đưa con đi giám định, khám, chữa bệnh tâm thần cũng đã bị lừa mất tiền tỷ.

Theo kết luận điều tra, sau khi biết con trai bị Công an Hà Nội bắt giữ vào ngày 30/10/2024, ông Phó Đức Thắng đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa cho con trai, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn A25 (số 21 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và hẹn gặp Tuấn.

Số tang vật mà công an thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau đó, Tuấn đưa luật sư Tống C. C. đến khách sạn để ông Thắng trao đổi về việc Phó Đức Nam bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, ông Thắng nhờ luật sư C. bào chữa cho Nam. Trao đổi xong thì luật sư C. đi về.

Buổi tối cùng ngày, ông Thắng cùng Tuấn đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (là anh em “đồng hao” với Tuấn). Trong lúc ăn, ông Thắng có nói chuyện về bệnh của Nam, nói rằng muốn cho con trai được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Nghe ông Thắng nói, Quang đáp “có thể giúp được việc này”. Hai bên chủ động lấy số của nhau để tiện liên lạc.

Báo Tiền Phong dẫn theo kết luận điều tra cho hay, sau bữa ăn trở về, ông Thắng đặt vấn đề nhờ Quang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh. Quang sau đó nói lại với Tuấn, yêu cầu chuẩn bị 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để đi “quan hệ”.

Ngày 6/11/2024, Tuấn gọi báo cho Quang sẽ nhờ anh Phó Đức Anh (SN 1991, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chuyển tiền cho Quang. Sau đó, Quang gọi điện cho em gái tên T.D nhờ nhận tiền. Sau khi D. nhận 2,5 tỷ đồng, Quang tiếp tục nhờ D. chuyển số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao; hơn 1,2 tỷ đồng còn lại, Quang bảo D. nộp tiền mặt vào tài khoản mình, số này Quang chi gần 500 triệu đồng vào tài khoản Công ty chứng khoán để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Còn anh Thao sau khi nhận hơn 1,3 tỷ đồng đã đổi thành tiền mới, giao cho người quen cầm hộ. Quá trình điều tra, anh tự nguyện giao nộp toàn bộ. Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Đăng Quang phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chuyển 7 tỷ để “lo” thăm nuôi, tiếp tế cho Phó Đức Nam

Về phần Phó Đức Tuấn, cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội "Chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có".Cụ thể, sau bữa ăn tối 1/11/2024 cùng Nguyễn Đăng Quang trở về khách sạn, ông Thắng và Tuấn nói chuyện riêng. Lúc này ông Thắng nói sẽ chuyển số tiền 7 tỷ đồng để Tuấn giữ hộ, sử dụng “lo” thăm nuôi, tiếp tế cho Nam ở trong trại giam cũng như khắc phục hậu quả sau này.

Phó Đức Nam bị bắt giữ để điều tra vào tháng 10/2024 - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay hôm sau, ông Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút số tiền 7 tỷ đồng từ tài khoản của ông Thắng và đến ngân hàng SHB nộp tiền mặt vào tài khoản mang tên bà Trần Thị M.L. (mẹ vợ của Tuấn).Về vấn đề này, cơ quan điều tra xác định, trước đó Tuấn xin thông tin tài khoản của mẹ nhưng không nói mục đích chuyển tiền làm gì nên cơ quan không đề nghị truy tố bà L.

Đến ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn (tại số 3 đường Nguyễn Khắc Viện, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) nói cơ quan điều tra đã quyết định thu hồi toàn bộ tài sản do Phó Đức Nam vi phạm pháp luật mà có gửi cho ông Thắng quản lý, trong đó có một phần của số tiền 7 tỷ đồng mà ông Thắng và Tuấn đã chuyển vào tài khoản của bà L.

Lúc này, để tránh bị cơ quan điều tra xác minh, thu giữ, Tuấn đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay số tiền 10 tỷ đồng của bà L., đồng thời nói với mẹ nếu cơ quan công an hỏi thì trình bày số tiền trên là tiền vay mượn với ông Thắng.