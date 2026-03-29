Người con rể Nguyễn Ngọc Đạo lên ô tô mở livestream nói gì suốt 1 tiếng sau khi bắn bố mẹ vợ?

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê xe ô tô BKS 43H-099xx của anh B.T.S. (trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Sau khi chở Đạo về tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thì Đạo nói với anh B.T.S. là mượn xe chạy đi việc riêng. Tuy nhiên, anh B.T.S. không đồng ý và xảy ra cãi vã, Đạo đã sử dụng súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong và giấu xác tại khu vực vườn cây keo tràm thuộc thôn Liêm Hoá, xã Kim Phú.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị).

Sau đó, Đạo điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Đến khoảng 22h5' cùng ngày, đối tượng tiếp tục dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị T. tử vong tại chỗ và làm ông Nguyễn Văn H. bị thương nặng.

Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp. Theo thuật lại trên tờ VnExpress, do không tìm thấy vợ, Đạo lái xe qua lại trước nhà bố mẹ vợ nhiều lần. Nghi phạm sau đó mở livestream nói về việc vừa giết chết người và kể mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc với vợ và gia đình vợ.

Khoảng một giờ livestream, Đạo chạy xe về nhà bố mẹ cách chừng 16 km, dừng ở cổng. Anh ta gọi cho anh trai, bảo chở 2 con từ Đà Nẵng ra gặp mặt, trước khi tự sát.

Sau khi gây ra chuỗi bi kịch, Nguyễn Ngọc Đạo đã lên taxi livestream trên mạng kể về mâu thuẫn gia đình, xin lỗi người thân (Ảnh: Người lao động).

Từ lời khai ban đầu của Nguyễn Ngọc Đạo, bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân kéo dài giữa vợ chồng Đạo.

Trước đó, vợ Đạo là chị Phan Thị D.H. bỏ về quê ở xã Kim Điền sinh sống vì cả hai xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Do vậy, Đạo nảy sinh bức xúc và mang theo một khẩu súng tự chế về quê dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng, thông tin này được thuật lại trên báo Người lao động.