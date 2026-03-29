Công an TPHCM thông báo tìm bị hại vụ cướp giật trên đường

Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn và thông báo tìm người bị hại để phục vụ công tác xử lý vụ án.

Công an TPHCM tìm cô gái bị cướp giật điện thoại rồi rời đi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 24-3, một cô gái điều khiển xe máy hiệu Honda Vision màu xám lưu thông trên đường Thuận An Hòa, khu phố 1B, phường An Phú.

Khi đến trước Công ty Quang Vinh, đối tượng Đ.V.L. (mặc áo xe ôm công nghệ) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter màu trắng - đỏ - đen, biển số 49C1-151.33, chạy áp sát rồi giật chiếc điện thoại của cô gái.

Bị cướp giật tài sản, nạn nhân lập tức truy đuổi và tri hô nhờ người đi đường hỗ trợ. Trong lúc bỏ chạy, đối tượng đã làm rơi chiếc điện thoại vừa giật được.

Người dân tiếp tục truy đuổi và khống chế nghi phạm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Thuận Giao, sau đó bàn giao cho công an phường xử lý. Riêng cô gái bị giật điện thoại đã rời đi và không đến cơ quan công an trình báo.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị người bị hại trong vụ việc sớm liên hệ Công an phường Thuận Giao để làm việc.

Mọi thông tin liên hệ qua số điện thoại 0989.729.594.