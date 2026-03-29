Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 được nghỉ mấy ngày?

Anh Văn/VTC News | 29-03-2026 - 09:21 AM | Xã hội

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, người lao động tiếp tục có hai đợt nghỉ là Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam 30/4 - ngày Quốc tế Lao động 1/5

Theo thông báo lịch nghỉ với cán bộ, công chức, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 Âm lịch). Năm nay, ngày 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Như vậy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 25/4, đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Để tạo thuận lợi cho sinh viên, một số trường như Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Thương mại lựa chọn giải pháp dạy bù hoặc tổ chức học trực tuyến vào các ngày xen kẽ. Nhờ đó, sinh viên và giảng viên có thể nghỉ liền mạch từ dịp Giỗ Tổ đến hết lễ 1/5, tổng thời gian nghỉ 9 ngày.

Theo đại diện trường, cách làm này không chỉ giúp người học, đặc biệt là sinh viên ở xa, thuận tiện trong việc di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực đi lại trong các đợt cao điểm. Đồng thời, nhà trường vẫn đảm bảo tiến độ đào tạo do có tuần dự phòng.

Theo quy định hiện hành, lịch nghỉ của sinh viên do từng trường đại học chủ động quyết định trên cơ sở kế hoạch đào tạo, nhưng phải bảo đảm hoàn thành chương trình học trong năm học.

Do phải đảm bảo đủ số tuần thực học theo khung kế hoạch năm học, các trường phổ thông thường không nối hai kỳ nghỉ thành một đợt dài như một số trường đại học, mà giữ lịch nghỉ theo từng dịp lễ riêng. Vì vậy, dù hai kỳ nghỉ diễn ra gần nhau, học sinh vẫn đi học xen giữa hai đợt nghỉ lễ.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Với việc 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam và sẽ trở thành ngày nghỉ lễ, số ngày nghỉ trong năm 2026 chạm mức 26 ngày, tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề.


