Cảnh báo nóng tới tất cả người dân có tài khoản mua sắm online

Theo Duy Anh | 30-03-2026 - 22:16 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi thuê mở khóa tài khoản thương mại điện tử.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Hưng Yên phát cảnh báo cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ internet, việc mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử đang dần được nhiều người lựa chọn thay thế hình thức mua sắm truyền thống.

Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng thường dùng nhiều thủ đoạn để thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hình ảnh các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để tiến hành mở khóa tài khoản, sau đó chặn liên hệ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Hiện nay, nhiều tài khoản mua sắm của cá nhân thường bị khóa bởi các lý do như: gian lận đơn ảo, vi phạm nghiêm trọng chính sách mua hàng, lỗi đăng nhập… do chính sách tự động quét vi phạm của các sàn thương mại điện tử.

Điều này khiến nhiều người nảy sinh tâm lý muốn lấy tại tài khoản ngay để theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng và thanh toán dư nợ còn lại.

Đánh vào tâm lý này, các đối tượng thường tìm kiếm và liên hệ với chủ nhân các bài viết nhờ gỡ khóa tài khoản shopee, lazada,… trên các trang mạng xã hội.

Sau khi lấy được lòng tin, các đối tượng sẽ từng bước thực hiện các bước sau:

Sau khi đã có được thông tin cá nhân hoặc nhận được tiền cọc, các đối tượng tiếp tục gửi đường link liên kết đến các trang web mạo danh và yêu cầu nạn nhân đăng nhập nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook hoặc các thông tin quan trọng khác.

Nếu nạn nhân không thực hiện, các đối tượng sẽ khóa chặn cuộc trò chuyện hoặc xóa tất cả các dấu vết.

Hiện nay, các sàn thương mại điện tử đều có hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện yêu cầu mở khóa tài khoản.

Ngoài ra, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai, kể cả những người tự xưng à nhân viên sàn thương mại điện tử; không chuyển khoản và tài khoản, đăng nhập những đường link lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo cần kịp thời khai báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

