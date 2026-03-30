Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa mới.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND và các Trưởng Ban HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII.

Với 100% phiếu tán thành, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai Phó Chủ tịch HĐND gồm: Ông Lữ Thanh Hải và bà Phạm Thị Xuân Trang.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng bầu trưởng các Ban HĐND gồm các ông: Bùi Thanh Bình (Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách), Nguyễn Trọng Trung (Trưởng Ban Pháp chế) và Nguyễn Quang Nhật (Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội).

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa , nhiệm kỳ 2026-2031. Năm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền và Nguyễn Thanh Hà.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu 14 ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước (Giám đốc Công an tỉnh); Thiếu tướng Nguyễn Túy (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); bà Chamaléa Thị Thủy (Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo); bà Nguyễn Như Hoa (Chánh Thanh tra tỉnh); ông Nguyễn Thành Phú (Giám đốc Sở Xây dựng); ông Nguyễn Duy Quang (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường); ông Châu Ngô Anh Nhân (Giám đốc Sở Tài chính); ông Võ Chí Vương (Giám đốc Sở Nội vụ); ông Trần Văn Hiếu (Giám đốc Sở Tư pháp); ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ (Chánh Văn phòng UBND tỉnh); ông Nguyễn Văn Hòa (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Lê Văn Khoa (Giám đốc Sở Y tế); ông Nguyễn Văn Nhựt (Giám đốc Sở Công thương) và ông Phạm Quốc Hoàn (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ).

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán xã Bát Tràng, Hà Nội; là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD (2013–2015), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng (2015–2018), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD (2018–2024).

Ngày 11/9/2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 27/3, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025–2030.