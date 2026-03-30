Hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở Hà Nội

Theo Hương Trà | 30-03-2026 - 20:45 PM | Xã hội

Người đàn ông hành hung người phụ nữ bế con nhỏ thường xuyên có hành vi gây mất trật tự, mâu thuẫn với nhiều hộ dân xung quanh.

Sáng 30/3, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ người đàn ông hành hung 3 mẹ con trên phố Lò Đúc để phục vụ điều tra.

Trước đó vào tối 29/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ bế trên tay còn nhỏ thì bất ngờ bị một người đàn ông hành hung. Theo nội dung clip, người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, có hành vi xô đẩy khiến người phụ nữ bé con ngã đập đầu vào tường. Nạn nhân vừa loạng choạng đứng dậy, ông này vẫn tiếp tục chửi bới, lao vào tấn công, đấm vào vùng mặt, vùng đầu nạn nhân. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip khiến dư luận bức xúc.

Thông tin trên báo Người Lao Động, Chị Tr.Th.Th. (38 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội; là nạn nhân trong vụ việc) cho biết mới chuyển về ngôi nhà của người bạn ở ngõ 132 Lò Đúc được 2 ngày thì bị hàng xóm tấn công. Sự việc trong clip được ghi lại vào khoảng 18h ngày 28/3, sau khi dọn đồ đến căn nhà, chị để xe máy cách nhà hàng xóm khoảng 2m thì người đàn ông chạy ra chửi bới. Lúc này, chị cầm điện thoại quay lại sự việc, và nói con gái lớn gọi cảnh sát 113.


Thời điểm bị hành hung, trên tay chị Th. vẫn còn đang bế con nhỏ 11 tháng tuổi. Cú xô đẩy đã khiến đầu cháu bé bị đập mạnh vào tường. Theo chị Th., chị và con gái út đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Bé gái 11 tháng tuổi được bác sĩ xác định bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, nôn trớ, quấy khóc, phải nằm viện để tiếp tục theo dõi thêm. Trong khi đó con gái lớn của chị cũng đang rất hoảng sợ.

Tờ Gia đình và Xã hội thông tin, người phụ nữ bị hành hung tên Th. là giáo viên mầm non, đang một mình nuôi hai con và có hoàn cảnh khó khăn. 3 mẹ con chị Th. sau đó đã đến công an phường trình báo, rồi đến bệnh viện để kiểm tra thương tích.

Từ 1.4, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực tác động trực tiếp đến túi tiền, tài khoản và đời sống người dân

Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần nắm rõ

Phẫn nộ clip chủ siêu thị lao lên căn hộ chung cư chửi bới 2 cụ bà ở Hà Nội: Công an vào cuộc

20:28 , 30/03/2026
Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ tàng trữ, lưu hành 10.000 USD tiền giả

19:59 , 30/03/2026
Khởi tố Nguyễn Thu Huyền sinh năm 1995

19:33 , 30/03/2026
Vụ hơn 300 tấn lợn bệnh tại Hà Nội: Hệ thống kiểm dịch tê liệt từ bên trong

18:57 , 30/03/2026

