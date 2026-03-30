Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần nắm rõ

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh lực lượng Công an để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cập nhật thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện được thực hiện trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh hoặc các điểm cấp căn cước tại Công an cấp xã được phân công.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh Công an xã gọi điện cho người dân, đề nghị hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử từ xa. Các cuộc gọi thường diễn ra vào giờ làm việc, học tập nhằm khiến người dân khó sắp xếp đến trụ sở Công an, từ đó dẫn dụ thực hiện thao tác trên điện thoại cá nhân.

VNeID là nền tảng định danh điện tử quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia, giúp người dân tích hợp giấy tờ, thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch trực tuyến một cách thuận tiện, an toàn. (Ảnh minh hoạ)

Các đối tượng yêu cầu người dân tải và cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo hoặc truy cập các đường link có giao diện, logo giống ứng dụng chính thức của Bộ Công an. Thậm chí, chúng còn cung cấp chính xác một số thông tin cá nhân như họ tên, số định danh, ngày sinh để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu đăng nhập vào website giả mạo.

Tại đây, nạn nhân bị dụ cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP... Qua đó, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị, thu thập dữ liệu và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Một trường hợp điển hình xảy ra ngày 22/3, chị L. (trú tại xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) nhận cuộc gọi từ người tự xưng là Công an xã, hướng dẫn cài đặt VNeID để nhận trợ cấp 1,8 triệu đồng/tháng. Khi bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và mã OTP, nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị đã liên hệ Công an địa phương và kịp thời phát hiện đây là thủ đoạn lừa đảo.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức không rõ nguồn gốc. Việc cài đặt ứng dụng VNeID cần thực hiện từ các nguồn chính thống như App Store hoặc CH Play; không truy cập các đường link lạ.

Đồng thời, người dân nên trực tiếp đến cơ quan Công an để được hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần bình tĩnh, thu thập bằng chứng và trình báo cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định.