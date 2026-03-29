Mức phạt nồng độ cồn mới nhất đối với tất cả các loại xe sau khi bãi bỏ Nghị định 100, tài xế chú ý

Ngày 26/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ ngày 15/5 tới đây, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cùng các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, sẽ hết hiệu lực thi hành. Đây là nghị định được ban hành từ năm 2019, quy định chi tiết về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, cũng như thẩm quyền lập biên bản, xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Việc bãi bỏ Nghị định 100 diễn ra trong bối cảnh các quy định xử phạt vi phạm giao thông đã được tách bạch và điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định này tiếp tục điều chỉnh các quy định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời bãi bỏ một số nội dung xử phạt trong lĩnh vực đường sắt.

Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ sẽ được xử phạt theo các nghị định chuyên ngành về giao thông đường bộ, trong đó có cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Vì vậy, việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực.

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất

Nghị định 168/2024 chính thức quy định các mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, bên cạnh việc phạt hành chính lên đến 40 triệu đồng, người vi phạm còn đối mặt với hình thức trừ điểm giấy phép lái xe hoặc tước quyền sử dụng bằng lái.

Đối với người điều khiển xe ô tô

Đối với người điều khiển xe máy

Đối với người điều khiển xe đạp