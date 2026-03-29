Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cây xanh bật gốc đè trúng người đi xe máy ở Hà Nội

Viên Minh/VTC News | 29-03-2026 - 19:59 PM | Xã hội

Sáng 29/3, mưa dông kèm gió giật mạnh khiến cây xanh bật gốc, đổ trúng người đi xe máy trên phố Tô Hiệu, phường Hà Đông.

Sáng 29/3, thời tiết tại Hà Nội bất ngờ chuyển xấu khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, kèm gió giật mạnh và sấm chớp.

Đến khoảng 10h20, trên phố Tô Hiệu (phường Hà Đông), một cây xanh bất ngờ bật gốc, đổ trúng người đi xe máy.

Cây xanh đổ chắn ngang đường Tô Hiệu, phường Hà Đông. (Ảnh: Hoàng Lê)

Chiếc xe máy bị thân cây đè trúng. (Ảnh: Hoàng Lê)

Vụ việc khiến người lái xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, thân cây nằm chắn ngang mặt đường, đè lên chiếc xe máy khiến phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong sáng nay, tại Phú Thọ, mưa dông kèm mưa đá làm đổ rặng cây si cổ thụ nằm phía sau cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Rặng si này gồm nhiều cây lớn, tạo thành tuyến đường rợp bóng đặc trưng của khu di tích.

Cây cổ thụ nằm phía sau cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị gió quật ngã. (Ảnh: Tin nóng Phú Thọ)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia độc lập về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, hiện tượng mưa to kèm sấm sét xuất hiện tại Hà Nội trong hôm nay là do tác động tổng hợp của khối không khí ẩm từ biển kết hợp với nền nhiệt cao trong ngày, tạo nên trạng thái bất ổn định mạnh trong khí quyển.

Bên cạnh đó, sự tồn tại của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió đã kích thích các khối mây dông phát triển nhanh theo chiều thẳng đứng.

Quá trình đối lưu mạnh này không chỉ gây mưa lớn cục bộ mà còn làm gia tăng hoạt động phóng điện trong mây, dẫn đến hiện tượng sấm sét xảy ra với tần suất cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 30/3, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ chuyển nắng, nền nhiệt tăng.

Ngày 30/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36°C, có nơi trên 37°C. Thời gian nắng nóng nhất khoảng 13 - 16 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 1/4 nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực.

Viên Minh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
Cây xanh bật gốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất về thường trú, tạm trú, thẻ căn cước chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Quy định mới nhất về thường trú, tạm trú, thẻ căn cước chính thức áp dụng từ ngày 15/3 Nổi bật

Người con rể Nguyễn Ngọc Đạo lên ô tô mở livestream nói gì suốt 1 tiếng sau khi bắn bố mẹ vợ?

Người con rể Nguyễn Ngọc Đạo lên ô tô mở livestream nói gì suốt 1 tiếng sau khi bắn bố mẹ vợ? Nổi bật

343 người trong "tập đoàn" lừa đảo trực tuyến bị bắt, Công an phát thông báo khẩn tìm kiếm bị hại trên toàn quốc

343 người trong "tập đoàn" lừa đảo trực tuyến bị bắt, Công an phát thông báo khẩn tìm kiếm bị hại trên toàn quốc

19:50 , 29/03/2026
Bắc Bộ sắp có mưa to, có thể xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh

Bắc Bộ sắp có mưa to, có thể xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh

19:40 , 29/03/2026
Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

18:59 , 29/03/2026
Va quẹt nhẹ khi xếp hàng chờ đổ xăng, người đàn ông thẳng tay "tác động vật lý" đối phương

Va quẹt nhẹ khi xếp hàng chờ đổ xăng, người đàn ông thẳng tay "tác động vật lý" đối phương

17:42 , 29/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên