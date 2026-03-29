Bắc Bộ sắp có mưa to, có thể xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh

Theo Duy Anh | 29-03-2026 - 19:40 PM | Xã hội

Dự báo, tối nay tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/3), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, tối nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khi tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nhất là đang trong thời điểm giao mùa. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/3

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 12-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 18-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-36 độ.

