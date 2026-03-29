Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

Theo Duy Anh | 29-03-2026 - 18:59 PM | Xã hội

343 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh; lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp làm việc, trao đổi với lực lượng Công an các quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia, cùng các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm xây dựng các giải pháp căn cơ, lâu dài. 

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Công an và sự phối hợp vào cuộc của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mạng, thời gian qua lực lượng Công an đã triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, góp phần kiềm chế hoạt động của loại tội phạm này.

Gần đây nhất, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia triệt xóa, bắt giữ các đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. 

Ngày 17/3, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tiếp nhận gần 400 đối tượng người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Đây là số đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa trên đất Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tiến hành các bước xử lý ban đầu theo quy định của pháp luật, đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp; trong đó 328 trường hợp có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh, số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng; 3 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu, số tiền phạt 3.750.000 đồng.

Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 1.
Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 2.
Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 3.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định mục đích, động cơ vi phạm các đối tượng này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội sau đó xuất cảnh trái phép và đến Casino PoiPet ở Campuchia làm việc trên các App như Whatssap, zara, Gap, Instagram, Facebook… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dùng Internet thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi, người dùng mạng xã hội nhiều, người giao dịch online và người ít hiểu biết về công nghệ.

Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 4.
Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 5.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với từng đối tượng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đến ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự), đã Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 BLHS và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với các đối tượng còn lại và làm rõ để xử lý các tội danh khác liên quan.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, "không nhẹ dạ cả tin"; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người lạ; không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và luôn kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch trên mạng, tìm hiểu, nắm rõ pháp luật và những khuyến cáo của cơ quan chức năng; không nghe theo lời dụ dỗ, đe doạ, thao túng tâm lý của các đối tượng trên mạng xã hội, để bảo vệ bản thân và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến qua mạng trong thời gian gần đây thì liên hệ ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, liên hệ phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên