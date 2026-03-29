“Lời nhắn” nghiêm khắc chuyển đến các tài xế lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 29-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo đó, trong quá trình tăng cường tuần tra, hóa trang, mật phục kiểm soát 24/24 giờ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 85A-044.xx do ông Đoàn Quang X. (SN 1977, trú Khánh Hòa) điều khiển tham gia giao thông khi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng.

Hết hạn đăng kiểm vẫn chạy cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 27 triệu đồng.



Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Chủ phương tiện là Công ty Hưng L.P. bị xử phạt 22 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với vụ việc là 27 triệu đồng.



Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo đăng kiểm không chỉ là thủ tục hành chính mà là điều kiện bắt buộc để bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông.

Mọi trường hợp vi phạm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

