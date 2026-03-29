Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Lời nhắn” nghiêm khắc chuyển đến các tài xế lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo Châu Tỉnh | 29-03-2026 - 20:25 PM | Xã hội

Mọi trường hợp vi phạm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 29-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo đó, trong quá trình tăng cường tuần tra, hóa trang, mật phục kiểm soát 24/24 giờ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 85A-044.xx do ông Đoàn Quang X. (SN 1977, trú Khánh Hòa) điều khiển tham gia giao thông khi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng.

Hết hạn đăng kiểm vẫn chạy cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 27 triệu đồng - Ảnh 1.

Hết hạn đăng kiểm vẫn chạy cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 27 triệu đồng. Ảnh: CSGT

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Chủ phương tiện là Công ty Hưng L.P. bị xử phạt 22 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với vụ việc là 27 triệu đồng.

CLIP: Hết hạn đăng kiểm vẫn chạy cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 27 triệu đồng. CLIP: CSGT

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo đăng kiểm không chỉ là thủ tục hành chính mà là điều kiện bắt buộc để bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông.

Mọi trường hợp vi phạm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất về thường trú, tạm trú, thẻ căn cước chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Quy định mới nhất về thường trú, tạm trú, thẻ căn cước chính thức áp dụng từ ngày 15/3 Nổi bật

Người con rể Nguyễn Ngọc Đạo lên ô tô mở livestream nói gì suốt 1 tiếng sau khi bắn bố mẹ vợ?

Người con rể Nguyễn Ngọc Đạo lên ô tô mở livestream nói gì suốt 1 tiếng sau khi bắn bố mẹ vợ? Nổi bật

Cây xanh bật gốc đè trúng người đi xe máy ở Hà Nội

Cây xanh bật gốc đè trúng người đi xe máy ở Hà Nội

19:59 , 29/03/2026
343 người trong "tập đoàn" lừa đảo trực tuyến bị bắt, Công an phát thông báo khẩn tìm kiếm bị hại trên toàn quốc

343 người trong "tập đoàn" lừa đảo trực tuyến bị bắt, Công an phát thông báo khẩn tìm kiếm bị hại trên toàn quốc

19:50 , 29/03/2026
Bắc Bộ sắp có mưa to, có thể xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh

Bắc Bộ sắp có mưa to, có thể xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh

19:40 , 29/03/2026
Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

Ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

18:59 , 29/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên