Khởi tố Nguyễn Thu Huyền sinh năm 1995

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Công Luận sinh năm 1993, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ, và Nguyễn Thu Huyền sinh năm 1995, trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, vào 0h30' ngày 15/3, trong quá trình triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Minh Xuân đã phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ trong người các đối tượng 5 viên nén màu đỏ cùng 1,716g chất bột màu trắng được cất giấu tinh vi trong các ống hút nhựa và giấy bạc.

Các đối tượng khai nhận, đó là ma túy do Bùi Công Luận mua của một đối tượng lạ mặt tại tỉnh Phú Thọ với mục đích để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Vụ việc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuần tra đêm, đặc biệt là việc duy trì lực lượng tuần tra 24/24 giờ trên địa bàn của Công an phường Minh Xuân.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng "xã, phường không ma túy".