Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Nguyễn Thu Huyền sinh năm 1995

Theo Duy Anh | 30-03-2026 - 19:33 PM | Xã hội

Nguyễn Thu Huyền cùng một đối tượng khác bị khởi tố để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Công Luận sinh năm 1993, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ, và Nguyễn Thu Huyền sinh năm 1995, trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, vào 0h30' ngày 15/3, trong quá trình triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Minh Xuân đã phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ trong người các đối tượng 5 viên nén màu đỏ cùng 1,716g chất bột màu trắng được cất giấu tinh vi trong các ống hút nhựa và giấy bạc.

Các đối tượng khai nhận, đó là ma túy do Bùi Công Luận mua của một đối tượng lạ mặt tại tỉnh Phú Thọ với mục đích để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Vụ việc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuần tra đêm, đặc biệt là việc duy trì lực lượng tuần tra 24/24 giờ trên địa bàn của Công an phường Minh Xuân.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng "xã, phường không ma túy".

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1.4, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực tác động trực tiếp đến túi tiền, tài khoản và đời sống người dân

Từ 1.4, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực tác động trực tiếp đến túi tiền, tài khoản và đời sống người dân Nổi bật

Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần nắm rõ

Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần nắm rõ Nổi bật

Vụ hơn 300 tấn lợn bệnh tại Hà Nội: Hệ thống kiểm dịch tê liệt từ bên trong

Vụ hơn 300 tấn lợn bệnh tại Hà Nội: Hệ thống kiểm dịch tê liệt từ bên trong

18:57 , 30/03/2026
Tin mới nhất về đợt nắng nóng đầu tiên ở Bắc Bộ

Tin mới nhất về đợt nắng nóng đầu tiên ở Bắc Bộ

18:45 , 30/03/2026
Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

18:08 , 30/03/2026
Xôn xao tin "mẹ quay về vì 3,2 tỷ" trong câu chuyện 4 chị em ở Lâm Đồng: Người trong cuộc nói gì về sự thật phía sau?

Xôn xao tin “mẹ quay về vì 3,2 tỷ” trong câu chuyện 4 chị em ở Lâm Đồng: Người trong cuộc nói gì về sự thật phía sau?

17:38 , 30/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên