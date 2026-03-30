Theo Duy Anh | 30-03-2026 - 18:45 PM | Xã hội

Theo dự báo, ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, riêng phía Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh kết hợp với hiệu ứng gió phơn khiến nắng nóng mở rộng trên diện rộng.

Ngày 30/3, nắng nóng xảy ra tại khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng.

Dự báo, ngày 31/3, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ phổ biến 35–37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP. Huế phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ

Còn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ 35–36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 1/4, nắng nóng ở các khu vực trên suy giảm dần.

Tin mới nhất về đợt nắng nóng đầu tiên ở Bắc Bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Báo Chính phủ).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/3

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 19-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đ êm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 18-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-36 độ.

Theo Duy Anh

Từ 1.4, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực tác động trực tiếp đến túi tiền, tài khoản và đời sống người dân

Từ 1.4, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực tác động trực tiếp đến túi tiền, tài khoản và đời sống người dân Nổi bật

Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần nắm rõ

Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần nắm rõ Nổi bật

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

18:08 , 30/03/2026
Xôn xao tin "mẹ quay về vì 3,2 tỷ" trong câu chuyện 4 chị em ở Lâm Đồng: Người trong cuộc nói gì về sự thật phía sau?

Xôn xao tin “mẹ quay về vì 3,2 tỷ” trong câu chuyện 4 chị em ở Lâm Đồng: Người trong cuộc nói gì về sự thật phía sau?

17:38 , 30/03/2026
Bắt Giám đốc Trần Việt Huy SN 1988 trong chuyên án đặc biệt lớn, dòng tiền luân chuyển hàng chục tỷ đồng

Bắt Giám đốc Trần Việt Huy SN 1988 trong chuyên án đặc biệt lớn, dòng tiền luân chuyển hàng chục tỷ đồng

17:15 , 30/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 30-3: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 30-3: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

16:56 , 30/03/2026

