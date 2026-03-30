Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố

Theo Nguyễn Hưởng | 30-03-2026 - 21:39 PM | Xã hội

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố cùng 10 bị can khác có liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường.

Ngày 30-3, theo thông tin phát trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), để điều tra sai phạm liên quan đến quan trắc môi trường.

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức khi chưa bị khởi tố. Ảnh: K.T.

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố cùng 10 bị can khác, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường. Vụ án do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) điều tra, tiến hành các biện pháp tố tụng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức đã nhận số tiền nhiều tỉ đồng.

Trước đó, khi Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Hoàng Văn Thức giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Cục C05 cùng C01 đã điều tra, khởi tố 74 bị can liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước; trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý Nhà nước về môi trường.

Cơ quan điều tra xác định các thiết bị quan trắc môi trường đặt tại nơi phát sinh nước thải, nguồn thải đã bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu một cách tinh vi khi truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Dù thiết bị được niêm phong và có camera giám sát, các đối tượng vẫn điều chỉnh từ xa qua phần mềm để giảm chỉ số đầu ra, che giấu chỉ số xả thải thực tế và khiến dữ liệu gửi cơ quan quản lý luôn nằm trong ngưỡng cho phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

Bắt Giám đốc Trần Việt Huy SN 1988 trong chuyên án đặc biệt lớn, dòng tiền luân chuyển hàng chục tỷ đồng

Từ 1.4, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực tác động trực tiếp đến túi tiền, tài khoản và đời sống người dân

Mưa đá kèm dông lốc, sét làm 4 người chết, tốc mái hơn 6.500 ngôi nhà

21:30 , 30/03/2026
Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

21:15 , 30/03/2026
Dự kiến điều chỉnh lương công chức, viên chức từ ngày 1/7

20:59 , 30/03/2026
Truy tìm cựu cán bộ công an nghi lừa đảo chiếm đoạt 570 triệu đồng

20:48 , 30/03/2026

