Công an TPHCM ra khuyến cáo mới nhất, người đi máy bay cần biết

Ngày 31-3, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM vừa phát đi thông báo mới nhất về những điều cần nắm khi sử dụng dịch vụ hàng không dân dụng để tránh các tình huống gây mất an ninh trật tự tại sân bay.

Theo Công an TPHCM, trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không, hành khách có thể gặp phải những thay đổi bất ngờ như đổi cửa ra máy bay (boarding gate) hoặc điều chỉnh giờ bay.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần lưu ý khi đi máy bay. Ảnh: PHẠM DŨNG

Đây là những tình huống khá phổ biến tại các cảng hàng không và thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan trong quá trình khai thác.

Việc hiểu rõ các lý do này sẽ giúp người dân giữ bình tĩnh, hợp tác với nhân viên hàng không và tránh những phản ứng tiêu cực gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại sân bay.

Trước hết, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là máy bay đến muộn. Khi tàu bay phục vụ chuyến bay của bạn hạ cánh trễ, trong khi cửa ra tàu bay dự kiến đang được sử dụng cho chuyến bay khác, hãng hàng không buộc phải điều phối sang cửa khác hoặc thay đổi giờ khởi hành để đảm bảo quá trình khai thác diễn ra an toàn và hợp lý.

Bên cạnh đó, các sự cố kỹ thuật tại cửa ra tàu bay cũng có thể khiến kế hoạch ban đầu bị thay đổi. Những trục trặc như hệ thống kiểm tra vé, thiết bị quét mã hoặc băng chuyền hành lý gặp lỗi sẽ buộc sân bay phải chuyển hành khách sang khu vực khác nhằm duy trì hoạt động thông suốt.

Ngoài ra, việc thay đổi loại máy bay cũng là một yếu tố quan trọng. Vì lý do kỹ thuật hoặc khai thác, tàu bay ban đầu có thể không đảm bảo điều kiện hoạt động, buộc hãng phải thay thế bằng máy bay khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Không chỉ vậy, các yêu cầu từ lực lượng an ninh hoặc bộ phận điều phối mặt đất cũng có thể dẫn đến việc thay đổi vị trí đỗ máy bay hoặc cửa ra tàu bay. Những tình huống này thường liên quan đến yếu tố an toàn, an ninh hoặc điều phối tổng thể tại sân bay.

Vì vậy, để hạn chế những bất tiện và tránh phát sinh các hành vi gây mất trật tự, hành khách nên chủ động theo dõi thông tin qua hệ thống loa thông báo và bảng điện tử (FIDS) tại sân bay.