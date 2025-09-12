Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992

12-09-2025 - 17:18 PM | Xã hội

Tổng số ma túy cơ quan chức năng thu giữ khi khám xét nhà Nhựt lên đến trên 8,1kg.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt tử hình Lê Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ TPHCM, tạm trú xã Cần Giuộc, Tây Ninh) về 2 tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992- Ảnh 1.

Lê Minh Nhựt thứ 2 từ trái qua bị tuyên án tử hình (Ảnh: Báo Tây Ninh).

Theo hồ sơ, khoảng 3h30 ngày 13/5/2024, Công an huyện Cần Giuộc kiểm tra căn nhà không số tại xã Cần Giuộc do Nhựt thuê ở, phát hiện hơn 8,1kg ma túy. Tang vật gồm hơn 10.000 viên MDMA (5,4kg), 1,1kg ketamin và 1,4kg các loại methamphetamine, ketamine, diazepam, nimetazepam, MDMA hỗn hợp.

Điều tra cho thấy, từ tháng 2/2024, Nhựt tham gia hoạt động mua bán ma túy. Trước đó, bị cáo có 3 tiền án về tội cướp tài sản và mua bán ma túy, lần gần nhất lãnh 9 năm tù năm 2015, chấp hành đến 2021 thì ra tù, chưa được xóa án tích. 

Do túng thiếu, Nhựt kết bạn qua Telegram với một người tên Long (chưa rõ lai lịch), thừa nhận nghiện ma túy và muốn buôn bán kiếm lời.

Long cung cấp nguồn hàng, nhờ Nhựt giữ ma túy, đóng gói và ship (giao hàng) theo địa chỉ khách đặt. Long trực tiếp thu tiền, trả cho Nhựt 500.000 đồng/ngày tiền công giữ hàng, thưởng thêm 500.000 - 1.000.000 đồng tùy số lượng giao dịch.

Mỗi tuần Long gửi 100 - 500g ma túy cho Nhựt. Một số khách thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Nhựt, sau đó anh ta chuyển lại cho Long. 

Từ khi tham gia, Nhựt nhận tổng cộng khoảng 40 triệu đồng tiền công và thưởng trước khi bị bắt. Ngoài ra, Nhựt còn cất giữ 60 nỏ thủy tinh để sử dụng ma túy. 

Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992- Ảnh 2.

Vụ án được triệt phá, cơ quan chức năng đã thu giữ một lượng lớn ma tuý (Ảnh: Báo Tây Ninh).

Lần theo đường dây mua bán của Nhựt, công an cũng phát hiện Thạch Hoàng (42 tuổi, ngụ TPHCM) đã 2 lần mua ma túy từ Nhựt để bán lại cho Nguyễn Văn Chì (39 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc) và Lê Thị Mỹ Thuận (26 tuổi, vợ cũ của Chì) với khối lượng khi bị bắt quả tang là hơn 93g ma túy.

Hoàng thu lợi 1 triệu đồng từ việc buôn bán này. Thuận nhận ma túy lại chia thành các gói nhỏ giao cho Chì bán lại cho các con nghiện. Chì bán ma túy thu được 600.000 đồng, còn tổ chức cho một người sử dụng ma túy tại nhà của Chì.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Chì 20 năm tù về 2 tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phạt Hoàng mức án 19 năm tù, phạt Thuận 16 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

