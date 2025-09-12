Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?

Ra sức hành hung khách hàng dù được chồng và bảo vệ can ngăn

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Chị N.T.T.T. là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T. có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T. đã sử dụng.

Ngày 3/9, khi chị T. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T.

Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đọc Lệnh tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (Ảnh: Công an TPHCM).

Tinh thần nạn nhân vẫn hoảng loạn dẫn đến mất ngủ

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với tờ Thanh niên, chị T. cho biết, sau khi niềng răng tại nha khoa Tuyết Chinh từ năm 2021, đến gần 2 năm sau, chị phát hiện răng bị nghiêng vào trong. Khi đi khám tại cơ sở khác, bác sĩ cho biết xương răng đã bị hư hại.

Đến tháng 8/2024, chị quay lại tháo niềng nhưng tình trạng răng không cải thiện. Chị nhiều lần liên hệ để phản ánh nhưng chỉ gặp được nhân viên, không thể gặp trực tiếp bà Chinh.

Chiều 3/9 vừa qua, chị T. cùng một người bạn đến phòng khám với mong muốn gặp trực tiếp bà Chinh để giải quyết.

Lúc đang ngồi chờ thì bà Chinh xuất hiện, cầm gậy sắt, tấn công, giật điện thoại ném vỡ, làm rơi kính mắt. Bạn chị cũng bị tác động vào đầu, choáng váng, phải nhập viện cấp cứu.

Thời điểm chị T. bị bác sĩ Chinh hành hung (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi thêm với báo Vietnamnet, chị T. nói rằng đã được xuất viện chiều 10/9 sau khi tình trạng sức khỏe có dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, tinh thần vẫn còn hoảng loạn khiến chị bị mất ngủ.

Theo chị T., trong thời gian nằm viện, anh A. - chồng của bác sĩ Chinh có đến xin lỗi và đưa ra phương án hòa giải. Tuy nhiên, chị không chấp nhận lời xin lỗi này.

"Anh ấy không phải là người đánh nên chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi và đã nói rõ. Bác sĩ Chinh là người hành hung chúng tôi và chúng tôi cần lời xin lỗi từ chính bác sĩ Chinh, nhưng đến nay vẫn chưa thấy xin lỗi", chị T. bày tỏ.