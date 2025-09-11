Bác sĩ Tuyết Chinh bị bắt khẩn cấp về tội gì?

Liên quan đến vụ dùng hung khí đánh, đe dọa khách hàng, thông tin trên báo Lao động cho hay, Công an TP.HCM vừa ra quyết định bắt khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh chủ phòng khám nha khoa ở phường Hạnh Thông để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

VnExpress đưa tin, cơ quan điều tra xác định, bà Chinh có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của bị hại. Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, song bà này vẫn tiếp tục hung hăng, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Trước đó, hôm 3/9, Công an phường Hạnh Thông, nhận được trình báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ.

Theo trình báo, chị T là khách hàng sử dụng dịch vụ niềng răng tại cơ sở này. Sau đó, chị cùng một người đến phòng khám để phản ánh tình trạng răng đau nhức, có dấu hiệu hư xương sau khi niềng. Trong lúc trao đổi, chị và nữ nha sĩ Chinh xảy ra mâu thuẫn.

Theo video, chị T. ngồi ở ghế, nữ nha sĩ cầm thanh sắt xông vào hành hung, bóp cổ và chửi bới. Sau đó, người này còn lấy điện thoại và kính mắt trị giá khoảng 20 triệu đồng của chị, đập vỡ ngay tại chỗ.

Bà Tuyết Chinh (áo hồng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA TPHCM

Chị T. cho biết từng chi 22 triệu đồng để niềng răng tại đây từ năm 2021. Đến tháng 8/2025, sau khi tháo niềng, chị bị đau nhức, đi khám nơi khác thì được chẩn đoán hư xương. Khi tìm đến phòng khám để yêu cầu giải quyết, chị bị hành hung.

Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt như sau:

Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

+Có tổ chức;

+ Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

+ Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

+ Xúi giục người khác gây rối;

+ Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Clip ghi lại hành vi hành hung khách của bác sĩ Chinh

Phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo hoạt động chuyên môn

Trong sáng ngày 8/9, UBND phường Hạnh Thông tổ chức kiểm tra tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, cùng lúc có đoàn kiểm tra của Sở Y tế TPHCM, do đó kết hợp ghi nhận hoạt động tại đây theo biên bản của Sở Y tế TPHCM.

Kết quả ghi nhận tại cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Nha khoa Tuyết Chinh (cấp lần đầu tháng 9-2022), do bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh đại diện pháp luật. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được Sở Y tế TPHCM cấp năm 2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn là bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Bà Chinh cũng có chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp năm 2014.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra nhận định phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo hoạt động về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất được phê duyệt, chưa đảm bảo nhân sự hành nghề có Giấy phép hành nghề/Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký hành nghề tại Sở Y tế.

Công an TPHCM sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.