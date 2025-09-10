Ngày mai, ca sĩ Quốc Kháng và chủ nhà thuốc Mỹ Châu cùng hầu tòa

TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày mai (11-9).



Cùng vụ án, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ Châu Pharmacy Group) bị đưa ra xét xử về tội "Đưa hối lộ".

Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu

Theo cáo trạng, tháng 5-2024, bà Châu nhờ Kháng "chạy án" cho Thái Khắc Hoàng (em quen biết của bà, đang bị khởi tố, tạm giam) để được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp. Kháng tự giới thiệu là "cháu lãnh đạo cấp cao", hứa lo được việc với giá 7 tỉ đồng. Tin tưởng, bà Châu đã nhiều lần giao tiền cho Kháng, tổng cộng 7 tỉ đồng.

Kháng sau đó liên hệ với Hoàng Nam, khi đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ. Nam nói quen thân điều tra viên thụ lý vụ án, đồng ý giúp cho Hoàng thăm gặp và yêu cầu ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Kháng đã đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng, đồng thời nhiều lần chuyển thêm tiền, trong đó có 100 triệu đồng để "sắp xếp thăm gặp".

Tuy nhiên, Hoàng vẫn không được tại ngoại như hứa hẹn. Thấy bị lừa, bà Châu tố cáo đến cơ quan điều tra. Kết quả điều tra xác định Kháng hoàn toàn không có khả năng "lo việc" nhưng vẫn gian dối chiếm đoạt tiền.