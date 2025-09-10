Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố nữ Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm ABI Pharma

10-09-2025 - 20:20 PM | Xã hội

Công an Lào Cai khởi tố Vũ Thị Thu Huyền, Tổng giám đốc ABI Pharma, vì sản xuất viên hoàn “Quân vương Nhất sinh đan” không đủ thành phần như công bố trên bao bì.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Huyền (32 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm ABI Pharma) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Đây là diễn biến mới trong chuyên án liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ sản phẩm viên hoàn mềm mang tên “Quân vương Nhất sinh đan”.

Theo kết quả điều tra, với vai trò Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của ABI Pharma, Huyền đã tổ chức sản xuất các loại viên hoàn mềm không đảm bảo đủ thành phần như công bố trên bao bì.

Những sản phẩm này sau đó được cung cấp cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Healthy HKV để đưa ra thị trường.

Khởi tố nữ Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm ABI Pharma- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông báo quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Thị Thu Huyền. (Ảnh: CACC)

Ngày 8/9, cơ quan công an đã khám xét nơi ở của Huyền tại xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2025, Công an tỉnh Yên Bái (cũ) đã triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm tại Công ty Healthy HKV.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hiên – Bùi Văn Khánh về hành vi buôn bán hàng cấm, khi hai người này đặt sản xuất 2.000 hộp viên hoàn mềm “Quân vương Nhất sinh đan” chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Trong thời gian ngắn, Healthy HKV bán ra thị trường 831 hộp, thu về hơn 264 triệu đồng.

Khám xét kho hàng của ABI Pharma, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất, trị giá hàng tỷ đồng.

Khởi tố, tạm giam kẻ sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất mới nhất: Người có thu nhập bao nhiêu tiền/tháng không phải nộp thuế?

Đề xuất mới nhất: Người có thu nhập bao nhiêu tiền/tháng không phải nộp thuế? Nổi bật

Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991

Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991 Nổi bật

Tạm giữ hình sự "hotgirl" Phùng Thị Khánh Linh

Tạm giữ hình sự "hotgirl" Phùng Thị Khánh Linh

19:59 , 10/09/2025
Bắt tạm giam đối với Lăng Văn Duyệt

Bắt tạm giam đối với Lăng Văn Duyệt

18:56 , 10/09/2025
Khi nào miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên?

Khi nào miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên?

18:24 , 10/09/2025
Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe ra đầu thú

Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe ra đầu thú

18:23 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên