Tử hình 'ông trùm' Nguyễn Thành Long

Ngày 3/9, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đưa ra bản án đối với 68 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 29 bánh heroin cùng nhiều loại ma túy khác.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, vào lúc 10h45 ngày 24/4/2024, tại xã Hy Cương (TP. Việt Trì, Phú Thọ), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Hoàng Văn Thụ (SN 1977, trú tại xã Vân Bán, Phú Thọ) khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,830g heroin.

Từ vụ bắt giữ này, cơ quan điều tra mở rộng, xác định thêm 67 đối tượng khác liên quan. Đáng chú ý, Nguyễn Thành Long (SN 1976, trú tại xã Vạn Xuân, Phú Thọ) được xác định là kẻ cầm đầu, điều hành cả đường dây.

Chân dung bị cáo Nguyễn Thành Long. Ảnh: TPO

Kết quả điều tra cho thấy đường dây này đã mua bán số lượng ma túy cực lớn gồm

29 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 9,3kg.

270.000 viên ma túy hồng phiến (Methamphetamine), nặng hơn 27,7kg.

Cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Đây được đánh giá là một trong những chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Phú Thọ, được lực lượng công an bóc gỡ và triệt phá toàn bộ.

Sau 20 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đưa ra phán quyết như sau:

Nguyễn Thành Long: Tử hình.

6 bị cáo: Tù chung thân.

14 bị cáo: Tù 20 năm.

13 bị cáo: Từ trên 10 năm tù.

Các bị cáo còn lại: Dưới 10 năm tù.

Trong đó, 63 bị cáo bị kết tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn 5 bị cáo bị kết tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với biên bản bắt giữ, tang vật, lời khai nhân chứng, kết quả giám định, cũng như các chứng cứ tài chính và viễn thông.

Hội đồng xét xử khẳng định đủ căn cứ để buộc tội các bị cáo theo đúng cáo trạng truy tố, đồng thời nhấn mạnh tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý những vụ án ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.