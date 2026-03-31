Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giam Nguyễn Trung Thành sinh năm 1975

Theo Duy Anh | 31-03-2026 - 18:51 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Thành.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp Công an xã Mai Hoa bắt giữ đối tượng Phan Trọng Tài (sinh năm 1980, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 05 viên ma túy dạng hồng phiến. Qua đấu tranh nhanh, đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1975).

Phan Trọng Tài (áo đen) và Nguyễn Trung Thành. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Xác định Nguyễn Trung Thành là đối tượng liên quan đến nguồn cung ma túy trên địa bàn, ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Mai Hoa đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng Thành đã bỏ trốn vào khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở, gây nhiều khó khăn cho công tác vây bắt.

Trước tình hình đó, Trưởng Công an xã Mai Hoa đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh cơ sở, các tổ chức quần chúng và lực lượng chức năng tổ chức rà soát, truy tìm đối tượng 24/24 giờ. Bằng sự kiên trì, quyết tâm cao cùng việc áp dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, sau 5 ngày truy xét , lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Trung Thành khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực rừng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố đối với Trần Quốc Hoàn. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy được cất giấu tinh vi trong các ống tuýp sắt, gồm 1.800 viên hồng phiến, 69,21 gam heroin và 17,6 gam ma túy đá.

Ngày 24 và 27/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Thành về tội mua bán trái phép chất ma túy; Phan Trọng Tài về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Trần Quốc Hoàn về tội che giấu tội phạm.

