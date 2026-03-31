Cựu Cục phó bỏ trốn, gửi thư từ Canada về Việt Nam xin tạo điều kiện chữa bệnh

Chiều 31/3, phiên toà xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (Bộ NN&PTNT) tiếp tục phần xét hỏi.

Tại toà, chủ tọa bất ngờ công bố bức thư của cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT Nguyễn Hải Thanh từ Canada.

Trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện bị truy nã.

Trong thư, ông Thanh cho biết, hiện nay rất yếu về cả thể chất và tinh thần, không đủ sức khỏe bay về nước để làm sáng tỏ nội dung vụ án và những cáo buộc với bản thân. Vì vậy, thông qua vợ cũ, ông Thanh cho hay đã tự khắc phục 6,25 tỷ đồng.

Ông Thanh bày tỏ mong muốn được HĐXX tạo điều kiện cho điều trị bệnh đến khi đủ sức khỏe để về lại Việt Nam. Bức thư được ký ngày 20/3. Đính kèm thư có xác nhận của một bác sĩ ở cơ sở chữa bệnh tại Canada, thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Thanh.

Ông Thanh cho biết, tháng 6/2025, bị cáo nhận được thông tin bản thân bị khởi tố do nhận hối lộ, liên quan dự án hồ chứa nước tại Nghệ An. Trong thư, ông Thanh nêu ra hoàn cảnh, bối cảnh về dự án hồ chứa nước Bản Mồng cũng như những "công sức", khó khăn của ông khi dự án trong giai đoạn thực hiện.

Theo nội dung bức thư, sau khi đấu thầu, Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân đã đến tìm gặp ông Thanh để đưa tiền.

"Khi đó tôi cũng rất cần tiền cho công việc nên tôi có nhận nhưng tôi nói là tôi vay và sau này tôi đã trả", ông Thanh viết nhưng cũng cho hay ông "rất choáng" khi biết bị cáo buộc đã nhận 6,25 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình đang bỏ trốn.

Về lý do ra nước ngoài, ông Thanh trình bày giữa mình và vợ xảy ra mâu thuẫn từ năm 2017. Tuy nhiên, ông và vợ vẫn cố gắng chung sống với nhau.

Đến năm 2023, ông Thanh sang Canada với con, đồng thời với mục đích chữa bệnh. Thời điểm này, ông Thanh và vợ cũng ly thân, rồi ly hôn vào năm 2024.

"Trong thời gian này, bệnh tim, huyết áp và viêm gan B của tôi bùng phát, phải đi cấp cứu. Con gái tôi sau đó cũng bị sơ gan và trầm cảm nên tôi sang lại Canada", ông Thanh viết trong thư.

Bị can nói rằng khi đó, ông đau về cả thể xác và tinh thần. Do đó, ông Thanh đã có đơn xin thôi chức vụ Phó Cục trưởng để cùng chữa bệnh với con gái bên Canada. Tại Canada, ông Thanh cho biết đã 2 lần bị đột quỵ, cùng với các bệnh nền có sẵn nên phải điều trị.

Cáo trạng thể hiện, tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng ở Hòa Bình cũ, khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Văn Dân đến gặp ông Thanh và được gợi ý liên danh với Tổng công ty Trường Sơn, Tổng công ty Thủy lợi 4 để thực hiện gói thầu số 17.

Không dừng ở đó, ông Thanh còn hướng dẫn ông Dân gặp cấp dưới là Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1, để được “dọn đường” tham gia đấu thầu. Sau đó, liên danh của Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu trị giá hơn 608 tỷ đồng.

Ở dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại Nghệ An, sau khi được cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đồng ý tạo điều kiện, ông Dân tiếp tục được giới thiệu gặp Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) rồi gặp ông Nguyễn Hải Thanh. Tại đây, ông Dân hứa sẽ có quà cảm ơn nếu được hỗ trợ trúng thầu và ông Thanh đồng ý.

Sau Tết Nguyên đán năm 2018, Dân mang 5 tỷ đồng đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh, cựu Giám đốc Ban 4, để “cảm ơn”. Theo cáo trạng, khi được báo cáo về khoản tiền này, ông Thanh chỉ đạo chia cho ông Thịnh 2,5 tỷ đồng, cá nhân ông Thanh nhận 1,25 tỷ đồng, phần còn lại chia cho các cá nhân trong ban.

Ngoài khoản tiền trên, cơ quan tố tụng cáo buộc Dân còn hai lần trực tiếp đưa cho Nguyễn Hải Thanh tổng cộng 10 tỷ đồng. Một lần, Dân đưa 5 tỷ đồng trên ô tô riêng của ông Thanh. Lần khác, Dân đưa thêm 5 tỷ đồng ở trên đường.

Liên quan nội dung này, tại phiên tòa chiều 30/3, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai rằng chính ông Thanh là người chủ động liên hệ, nói đang cần tiền mua đất, xử lý công việc nên đề nghị “cho mượn 10 tỷ đồng”.

Sau đó, ông Thanh gặp lại ông Dân, trả 5 tỷ đồng kèm một giấy vay nợ 10 tỷ đồng do chính ông Thanh soạn sẵn. Ông Dân khai đã ký vào giấy vay, nhận lại 5 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng còn lại thì bị cáo hiểu đó là tiền “cảm ơn” ông Thanh. Giám đốc Công ty Hoàng Dân cũng thừa nhận bản thân hiểu tờ giấy vay nợ này nhằm che giấu hành vi đưa, nhận hối lộ giữa hai người.

Phù hợp với lời khai này, cáo trạng nêu đến năm 2022, ông Thanh chủ động gọi điện cho ông Dân để trả lại 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc trả tiền được dựng thành “kịch bản” vay - trả nợ. Cụ thể, ông Thanh soạn sẵn giấy vay tiền, giấy trả tiền rồi yêu cầu ông Dân ký vào. Sau khi giao lại 5 tỷ đồng, ông Thanh giữ các giấy tờ này.