6 tỉnh, thành trên cả nước nắng nóng trên 36°C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay (31/3), Tây Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36°C.

Nghệ An đến Quảng Ngãi nắng nóng , có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C như: Tây Hiếu (Nghệ An) 38,2°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3°C; Hà Tĩnh 38,2°C... Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40-45%.

Cũng trong ngày 31/3, nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ khoảng 35-36°C, có nơi trên 36°C, thời gian nóng trong khoảng 13-16h.

Nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 31/3. (Nguồn: NCHMF)

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đêm nay và ngày mai 1/4, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn 1-2/4 trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh. Ngày 1/4, nắng nóng diện rộng cũng kết thúc tại các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

" Sự chuyển thời tiết này sẽ có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân. Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ khả năng còn kéo dài nhiều ngày tới. Trong ngày 1-2/4, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí ở ngưỡng thấp, chỉ khoảng 40-45%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/4 đến ngày 10/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, trong đó, ngày 3/4 nắng nóng cục bộ.

Khoảng 2-3 ngày cuối thời kỳ dự báo (khoảng 8-10/4), miền Bắc khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Gia Lai ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 3/4 và khoảng 2-3 ngày cuối có thể nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.