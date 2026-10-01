Chính thức từ hôm nay (1/10), Viettel có thay đổi quan trọng, hàng triệu thuê bao lưu ý để không gián đoạn dịch vụ

Sau nhiều năm đồng hành cùng khách hàng trong việc quản lý thuê bao và sử dụng các dịch vụ viễn thông, ứng dụng My Viettel đã chính thức hoàn thành sứ mệnh vào ngày 01/10/2026. Toàn bộ những tiện ích quen thuộc của My Viettel nay được nâng cấp và tích hợp vào Viettel Tammi – nền tảng số mới do Viettel Telecom phát triển.

Sự chuyển đổi này không chỉ là việc thay thế một ứng dụng. Viettel đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số hợp nhất, nơi người dùng có thể quản lý dịch vụ viễn thông, thanh toán hóa đơn và tiếp cận nhiều tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày trên cùng một nền tảng.

Viettel Tammi là gì?

Viettel Tammi là ứng dụng được phát triển theo mô hình “tất cả trong một”, dành cho cá nhân và gia đình. Bên cạnh những chức năng vốn có trên My Viettel, Tammi còn tích hợp thêm nhiều dịch vụ về liên lạc, mua sắm, giải trí, giáo dục, sức khỏe, du lịch và di chuyển.

Thay vì phải cài đặt nhiều ứng dụng riêng biệt, khách hàng có thể thực hiện phần lớn nhu cầu số của mình ngay trên Tammi. Theo giới thiệu của Viettel, ứng dụng được thiết kế với giao diện đơn giản, hướng tới trải nghiệm thuận tiện và phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình.

Một trong những điểm nổi bật của Viettel Tammi là khả năng quản lý đồng bộ nhiều dịch vụ trên cùng một tài khoản.

Sau khi đăng nhập, người dùng có thể quản lý các số điện thoại di động chính chủ, đường truyền Internet cố định và dịch vụ truyền hình Viettel. Các thông tin liên quan đến thuê bao, gói cước, lưu lượng data và cước sử dụng cũng được tập trung tại khu vực MyViettel trong ứng dụng.

Tammi đồng thời hỗ trợ nạp tiền, mua data và thanh toán cước cho nhiều số thuê bao khác nhau. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động quản lý dịch vụ cho bản thân hoặc hỗ trợ thanh toán cho các thành viên trong gia đình mà không phải đăng nhập nhiều tài khoản.

Các tiện ích đáng chú ý trên Viettel Tammi

Ngoài những chức năng viễn thông quen thuộc, Viettel Tammi còn cung cấp nhiều nhóm tiện ích mở rộng.

Người dùng có thể quản lý và sử dụng điểm Viettel++, lựa chọn ưu đãi, đổi quà, kiểm tra lịch sử giao dịch và theo dõi quà tặng sau khi đổi. Từ ngày 21/09/2026, tính năng đổi điểm Viettel++ qua mã USSD cũng đã được chuyển sang Tammi.

Đối với khách hàng sử dụng Internet Viettel, ứng dụng cung cấp một số tính năng tự phục vụ như thay đổi số điện thoại liên hệ hoặc đăng ký thay đổi địa chỉ lắp đặt. Điều này giúp khách hàng chủ động xử lý nhu cầu của mình mà không nhất thiết phải trực tiếp đến cửa hàng.

Tammi còn hỗ trợ chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM ngay trên điện thoại. Toàn bộ quy trình, từ gửi yêu cầu, xác thực đến thanh toán, có thể được thực hiện trực tuyến nếu thuê bao và thiết bị đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Một số dịch vụ khác trong hệ sinh thái Viettel cũng được tích hợp vào Tammi, bao gồm: Home Camera để theo dõi camera an ninh; MySign để đăng ký và sử dụng chữ ký số; Viettel Post để đặt và theo dõi đơn hàng; ePass để tra cứu dịch vụ thu phí không dừng; Thanh toán tiền điện, nước và Internet; Các dịch vụ mua sắm, giải trí, sức khỏe, giáo dục, du lịch và di chuyển; Gọi điện, nhắn tin và họp trực tuyến qua nền tảng OTT.

Các dịch vụ được tích hợp có thể thay đổi hoặc tiếp tục được bổ sung theo từng phiên bản ứng dụng.

Cách chuyển từ My Viettel sang Viettel Tammi

Quý khách hàng đang sử dụng My Viettel vui lòng chủ động cài đặt Viettel Tammi ngay hôm nay để không làm gián đoạn trải nghiệm dịch vụ:

Bước 1: Tải ứng dụng Viettel Tammi hoặc truy cập nhanh tại: https://viettel.vn/tammi/app

﻿ Bước 2: Mở ứng dụng Viettel Tammi và chọn "Đăng nhập".

Bước 3: Nhập số điện thoại Viettel đang sử dụng, nhận mã OTP để xác thực và bắt đầu tận hưởng mọi dịch vụ.

Người dùng cần lưu ý gì khi cài đặt Tammi?

Do ứng dụng liên quan trực tiếp đến thông tin thuê bao và các giao dịch thanh toán, người dùng cần đặc biệt lưu ý vấn đề bảo mật.

Viettel Tammi chỉ nên được tải từ trang chính thức của Viettel, App Store hoặc Google Play. Người dùng không nên cài đặt các file APK được chia sẻ qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc những website không rõ nguồn gốc.

Mã OTP đăng nhập, mật khẩu và mã QR dùng để kích hoạt eSIM tuyệt đối không được cung cấp cho người khác. Viettel cũng không yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để thực hiện việc nâng cấp ứng dụng.

Trong giai đoạn đầu, người dùng có thể cần thời gian để làm quen với giao diện và vị trí mới của các tính năng. Tuy nhiên, việc chủ động cài đặt, đăng nhập và kiểm tra dịch vụ sớm sẽ giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi hơn.

Nếu gặp khó khăn khi đăng nhập, không tìm thấy thuê bao hoặc cần hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng Viettel qua số 198 . Cuộc gọi được miễn phí và tổng đài hoạt động 24/7.