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DevDay 2026: OpenAI đưa AI tiến gần hơn tới khả năng tự làm việc

| | Kinh tế số

Từ những chatbot chờ người dùng đặt câu hỏi, OpenAI đang đưa trí tuệ nhân tạo tiến thêm một bước tới khả năng nhận mục tiêu, sử dụng ứng dụng và tự thực hiện nhiều công việc trong thời gian dài.

Sam Altman- Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của OpenAI phát biểu khai mạc hội nghị OpenAI DevDay 22026. Ảnh: Reuters

OpenAI DevDay 2026 diễn ra ngày 29-9 tại Fort Mason, San Francisco, với hơn 20 công bố mới liên quan đến ChatGPT, Codex, các mô hình AI và công cụ dành cho nhà phát triển.

Phát biểu khai mạc, CEO Sam Altman cho rằng AI có thể mở ra một giai đoạn mới của sáng tạo và khám phá, giúp con người có thêm thời gian cho những việc quan trọng và theo đuổi các ý tưởng trước đây khó thực hiện.

Hướng đi này thể hiện rõ qua Dots, tác nhân AI có thể được giao một mục tiêu, hoạt động liên tục trên máy tính đám mây riêng và sử dụng những ứng dụng được kết nối để thực hiện công việc. Thay vì người dùng phải liên tục gửi từng câu lệnh rồi quyết định bước tiếp theo, hệ thống có thể tự xử lý nhiều công đoạn trong phạm vi được cho phép.

Reuters nhận định đây là bước đi mới của OpenAI trong cuộc đua phát triển các hệ thống AI có khả năng tự thực hiện công việc, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp.

Cùng với Dots, OpenAI tiếp tục mở rộng Codex và các công cụ dành cho nhà phát triển theo hướng AI có thể tham gia sâu hơn vào một quy trình hoàn chỉnh thay vì chỉ hỗ trợ từng thao tác riêng lẻ. Các API và khả năng tích hợp mới cũng cho phép nhà phát triển kết nối AI với nhiều ứng dụng, đưa những chức năng này trực tiếp vào môi trường mà người dùng đang làm việc.

Việc mở rộng khả năng tự thực hiện nhiệm vụ diễn ra trên một nền tảng người dùng đã rất lớn. OpenAI cho biết ChatGPT hiện có khoảng 1,2 tỷ người dùng, trong khi Codex và ChatGPT Work có hơn 35 triệu người dùng hằng tuần. Quy mô này tạo điều kiện để các ứng dụng và tác nhân mới tiếp cận người dùng ngay bên trong hệ sinh thái ChatGPT, thay vì phải hình thành một dịch vụ tách biệt từ đầu.

Khi AI có thể sử dụng ứng dụng, xử lý dữ liệu và thực hiện hành động thay người dùng, phạm vi quyền hạn trở thành một phần của chính thiết kế sản phẩm. Với Dots, người dùng có thể xác định những việc hệ thống được phép thực hiện và giới hạn khả năng thay đổi dữ liệu ngoài phạm vi đã đặt ra, trong bối cảnh mức độ tự chủ của các hệ thống AI đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn.

Sự dịch chuyển này cũng phản ánh hướng cạnh tranh mới của ngành AI. Sau giai đoạn tập trung vào khả năng trả lời câu hỏi, viết nội dung, tạo hình ảnh hay hỗ trợ lập trình, các công ty đang hướng tới những hệ thống có thể theo đuổi một mục tiêu qua nhiều bước và hoàn thành phần lớn quy trình với ít chỉ dẫn trực tiếp hơn từ con người.

Vai trò của người dùng theo đó cũng thay đổi, từ việc hướng dẫn từng bước sang xác định mục tiêu, phạm vi hoạt động và những quyết định mà AI được phép thực hiện. Khoảng cách giữa một công cụ hỗ trợ và một hệ thống có thể nhận việc đang thu hẹp khi các tác nhân được kết nối với ngày càng nhiều ứng dụng và dữ liệu.

Sau sự kiện chính tại San Francisco, OpenAI dự kiến tổ chức các DevDay Exchanges tại Bengaluru, Tokyo, Seoul, Paris, Berlin, London, São Paulo và Mexico City, mở rộng hoạt động kết nối với cộng đồng phát triển tại nhiều khu vực.

Theo Trương Thùy Dương

Hà Nội Mới

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