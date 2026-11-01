5 giải thưởng bước vào cuộc đua giành lá phiếu công chúng

Sau giai đoạn tiếp nhận đề cử, FChoice Awards 2026 chính thức mở cổng bình chọn nhóm Cộng đồng bình chọn từ 0h ngày 26/11. Đây là giai đoạn độc giả trực tiếp thể hiện lựa chọn đối với những đề cử nổi bật trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và giải trí.

Năm nay, nhóm hạng mục Cộng đồng bình chọn gồm 5 giải thưởng:

Ở lĩnh vực tài chính, Cổ phiếu ngân hàng của năm là cuộc cạnh tranh giữa 5 mã ABB, HDB, MSB, STB và VPB. Mỗi cổ phiếu mang một câu chuyện đầu tư riêng: MSB nổi bật với mức tăng giá gần 60% từ đầu năm đến giữa tháng 11/2026; ABB thu hút sự chú ý nhờ kế hoạch chuyển niêm yết lên HOSE và tăng vốn; STB gắn với kỳ vọng từ quá trình tái cơ cấu Sacombank. Trong khi đó, HDB và VPB tạo dấu ấn bằng chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính và củng cố quy mô vốn. Hạng mục ghi nhận những cổ phiếu có diễn biến giá, thanh khoản đáng chú ý, chính sách dành cho nhà đầu tư và mức độ gắn kết với cổ đông.

Với App giao dịch chứng khoán được yêu thích nhất, 6 ứng viên góp mặt gồm Entrade X by DNSE, MBS, SSI iBoard Pro, TCInvest, VNDIRECT DGO và VPS SmartOne. Trải nghiệm công nghệ là trọng tâm cạnh tranh, từ giao diện và khả năng thao tác, tốc độ xử lý lệnh, tính ổn định của hệ thống đến các tiện ích hỗ trợ nhà đầu tư.

Trong khi đó, App ngân hàng được yêu thích nhất quy tụ 8 ứng viên: BIDV, MB, Techcombank, TPBank, VIB, Vietcombank, VietinBank và VPBank. Các ứng viên được đặt lên bàn cân ở khả năng mang lại trải nghiệm mượt mà, giao diện thân thiện, hệ sinh thái tiện ích đa dạng và tính bảo mật trong giao dịch hằng ngày.

Hai giải thưởng thuộc lĩnh vực giải trí mở ra cuộc cạnh tranh với màu sắc khác biệt. Ngân hàng Kim chủ của năm có 5 ứng viên gồm SeABank với See The Light - Mỹ Tâm Live Concert Day 2; Techcombank với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai; TPBank với Tinh Hà "Say Hi"; VPBank với BIGBANG World Tour < XX : COSMOS > và VIB với The Masked Singer Vietnam. Đây là cuộc đua về dấu ấn tài trợ, sức lan tỏa thương hiệu và khả năng kết nối với cộng đồng khán giả.

Còn Nhà sản xuất sự kiện giải trí/âm nhạc của năm ghi nhận 3 ứng viên với những chuỗi chương trình và concert quy mô lớn, đó là DatVietVAC, SpaceSpeakers và Yeah1. Hạng mục tôn vinh những đơn vị tiên phong trong việc kiến tạo các chương trình âm nhạc, tạo dấu ấn trên thị trường giải trí và góp phần nâng tầm ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.

Từ lựa chọn cổ phiếu, ứng dụng tài chính đến những thương hiệu đứng sau sân khấu giải trí, mỗi hạng mục có một tiêu chí riêng. Đây cũng là dịp để nhà đầu tư, khách hàng ngân hàng và người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ đối với những cái tên họ đánh giá cao.

Hướng dẫn bình chọn trên Viettel Tammi qua các bước đơn giản: Tối đa 24 lượt/ngày cho mỗi đề cử

Năm nay, Viettel Tammi là Nền tảng bình chọn độc quyền của FChoice Awards 2026. Đây là nền tảng liên lạc và tiện ích số do Viettel phát triển, tích hợp các tính năng gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến cùng nhiều tiện ích phục vụ đời sống, học tập và công việc. Đến giữa tháng 11/2026, ứng dụng đã vượt 23 triệu người dùng.

Bên cạnh khả năng kết nối, yếu tố an toàn thông tin cũng được chú trọng. Tammi hỗ trợ xác thực bằng số điện thoại, mã OTP, kết nối với VNeID để tăng cường xác thực danh tính và yêu cầu xác thực lại khi người dùng đổi thiết bị. Công nghệ mã hóa đầu cuối (E2EE) được áp dụng cho các hình thức liên lạc được hỗ trợ.

Để tham gia bình chọn, hãy thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Truy cập Tammi

Độc giả đăng nhập ứng dụng Viettel Tammi hoặc thông qua link https://vietteltammi.go.link/FChoiceAwards để tham gia lựa chọn các đề cử trong 5 hạng mục thuộc nhóm Cộng đồng bình chọn. Nếu chưa cài đặt ứng dụng, người dùng có thể tải Viettel Tammi trên App Store đối với thiết bị iOS hoặc CH Play đối với thiết bị Android.

Bước 2: Ấn nút Bình chọn ngay để được chuyển tới trang bình chọn.

Bước 3: Thực hiện bình chọn ở mỗi hạng mục bằng cách ấn vào nút (Tim - Bình chọn). Sau khi kiểm tra chính xác thông tin, hãy xác nhận bình chọn của mình.

Bước 4: Ngay khi bình chọn thành công, lượt vote được cập nhật tức thì. Đồng thời, dưới mỗi hạng mục cũng sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược 60 phút để bạn có thể quay lại bình chọn tiếp cho ứng viên yêu thích của mình.

Lưu ý: Theo thể lệ bình chọn, mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 24 lần/ngày cho mỗi đề cử, với khoảng cách tối thiểu một giờ giữa hai lượt. Người dùng có thể tham gia bình chọn nhiều đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Với sự đồng hành của Viettel Tammi trong vai trò nền tảng bình chọn, mùa giải năm nay được kỳ vọng tiếp tục chứng kiến những cuộc cạnh tranh quyết liệt và những màn bứt tốc bất ngờ. Khi mỗi lượt bình chọn đều thể hiện một lựa chọn, kết quả cuối cùng sẽ là bức tranh phản ánh mức độ quan tâm và sự yêu thích của cộng đồng đối với các đề cử.