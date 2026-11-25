Từ những nét chữ đầu tiên ở lớp 1 đến bài thi trắc nghiệm cuối cấp, bút chì gần như đi cùng học sinh suốt những năm đi học. Nghe tên gọi, không ít người từng nghĩ ruột bút làm từ kim loại chì, thứ kim loại nặng có thể gây ngộ độc. Vì thế mỗi lần lỡ cắn đầu bút hay để ruột bút dính đen tay, nhiều bạn lại thấy lo.

Bút chì gắn bó với học sinh từ nét chữ đầu tiên đến những bài thi trắc nghiệm quan trọng (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, trong cây bút chì chưa từng có chút kim loại chì nào. Ruột bút được làm từ than chì, tên khoa học là graphite, một dạng của nguyên tố carbon, trộn thêm đất sét. Hai thứ này mang chung chữ "chì" nhưng hoàn toàn khác nhau. Sự nhầm lẫn bắt đầu từ mấy trăm năm trước và đến giờ vẫn nằm nguyên trong cái tên của cây bút.

Câu chuyện bắt đầu ở thung lũng Borrowdale, miền Bắc nước Anh. Khoảng giữa thế kỷ 16, người ta phát hiện tại đây một mỏ than chì rất lớn, độ tinh khiết hiếm có. Tương truyền, những người chăn cừu là người tìm ra nó đầu tiên, khi một cơn bão quật đổ cây lớn và để lộ lớp khoáng chất đen bóng dưới gốc. Loại khoáng này mềm, có thể cưa thành từng thanh nhỏ, nên dân địa phương dùng nó để đánh dấu đàn cừu.

Than chì ở Borrowdale quý đến mức trở thành mục tiêu của những băng nhóm trộm cắp và buôn lậu. Năm 1752, Quốc hội Anh phải ban hành hẳn một đạo luật riêng để bảo vệ các mỏ "chì đen". Theo đó, việc tự ý vào mỏ, lấy trộm than chì, thậm chí mua lại hàng ăn cắp đều bị coi là trọng tội. Người vi phạm có thể bị lưu đày 7 năm. Ai mà ngờ thứ nằm trong cây bút chì giá vài nghìn đồng hôm nay từng được canh giữ cẩn mật đến vậy.

Ruột bút chì là hỗn hợp than chì và đất sét, hoàn toàn không chứa kim loại chì (Ảnh minh họa)

Cái tên "chì đen" cũng cho thấy người thời ấy hiểu sai về loại khoáng chất này. Ai nhìn vào cũng tưởng đó là một dạng của kim loại chì, nên gọi nó là "plumbago", tiếng Latin nghĩa là quặng chì. Sự nhầm lẫn này cũng dễ hiểu, bởi từ thời Trung cổ, người châu Âu đã quen dùng những mẩu chì kim loại để vẽ phác hay kẻ dòng trên giấy. Khoáng chất mới cũng để lại vết xám đen tương tự, nên cái tên "chì" cứ thế gắn vào.

Để cầm đỡ bẩn tay, ban đầu người ta quấn thanh than chì bằng dây hoặc nhét vào vỏ gỗ. Dần dần, cách làm phổ biến là khoét rãnh trên hai nửa thanh gỗ, đặt ruột vào giữa rồi dán lại. Đến nay bút chì vẫn được sản xuất gần như theo cách đó.

Phải đến cuối thế kỷ 18, giới khoa học mới làm rõ bản chất thật của "chì đen". Năm 1779, người ta chứng minh được nó là một dạng của carbon chứ không phải kim loại chì. Mười năm sau, nhà khoáng vật học người Đức Abraham Gottlob Werner đặt cho nó cái tên graphite, lấy từ chữ "graphein" trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là "viết". Dù vậy, cái tên cũ vẫn không mất đi. Trong tiếng Anh, ruột bút chì đến nay vẫn được gọi là "lead", tức là chì. Sang tiếng Việt, graphite được gọi là "than chì", nên chữ "chì" một lần nữa vẫn bám theo.

Cũng chính vì than chì Borrowdale quý hiếm mà cây bút chì hiện đại mới ra đời. Năm 1795, Pháp đang có chiến tranh với Anh nên bị cắt nguồn than chì chất lượng cao này. Kỹ sư Nicolas-Jacques Conté được giao tìm cách làm bút chì mà không phải phụ thuộc vào nước Anh. Ông nghiền than chì kém chất lượng thành bột, trộn với đất sét ướt, nặn thành thanh rồi đem nung.

Những cây bút 2B, HB quen thuộc với học sinh đều dựa trên cách làm ruột bút có từ năm 1795 (Ảnh minh họa)

Điều hay ở cách làm này là chỉ cần thay đổi tỷ lệ giữa đất sét và than chì, người ta có thể tạo ra những loại bút cứng mềm khác nhau. Nhiều than chì thì nét đậm và mềm, nhiều đất sét thì nét nhạt và cứng hơn. Những cây bút 2B, HB mà học sinh sau này mang theo mỗi ngày đều dựa trên nguyên lý ấy. Thú vị đúng không?

Theo Britannica, NPR, British Library