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Vì sao thân bút chì thường có hình lục giác thay vì hình tròn?

| | Sống

Từng sử dụng bút chì suốt những năm đi học, nhưng bạn có bao giờ thắc mắc vì sao thân bút thường có sáu cạnh thay vì tròn trịa như bút bi?

Bút chì là một trong những đồ dùng học tập quen thuộc nhất, xuất hiện từ lớp học, phòng thi đến bàn làm việc. Thế nhưng, giữa vô số loại bút chì trên thị trường, có một thiết kế dễ bắt gặp hơn cả với thân bút với sáu mặt phẳng và các cạnh chạy dọc theo chiều dài. Đây không đơn thuần là lựa chọn về hình thức, mà còn liên quan đến cách con người cầm và sử dụng dụng cụ viết mỗi ngày.

Bút chì là một trong những đồ dùng học tập quen thuộc nhất, xuất hiện từ lớp học, phòng thi đến bàn làm việc

Theo phần giải đáp về các loại bút chì trên trang web chính thức của nhà sản xuất văn phòng phẩm Faber-Castell, bút chì vỏ gỗ phổ biến với ba dạng tiết diện chính: hình tròn, hình lục giác và hình tam giác. Trong đó, kiểu lục giác thường được sử dụng cho các nhu cầu viết thông thường ở trường học và văn phòng nhờ khả năng cầm nắm thuận tiện, đồng thời hạn chế tình trạng bút lăn khỏi mặt bàn.

Thiết kế sáu cạnh giúp cầm bút chắc tay

Lý do đầu tiên nằm ở chính cấu tạo của thân bút. Với bút chì hình tròn, bề mặt cong khiến người dùng phải giữ bút chắc hơn để kiểm soát vị trí khi viết. Trong khi đó, các mặt phẳng trên thân bút lục giác tạo ra những điểm tiếp xúc rõ ràng hơn với các ngón tay, giúp việc cầm và điều khiển bút thuận tiện. Faber-Castell cũng lưu ý rằng việc phải giữ chặt bút tròn trong thời gian dài có thể khiến bàn tay nhanh mỏi hơn.

Một lợi ích dễ nhận thấy khác là khả năng hạn chế lăn. Khi đặt bút chì tròn trên mặt bàn hơi nghiêng, thân bút có thể lăn liên tục và rơi xuống đất nếu không có vật cản. Với bút chì lục giác, các mặt phẳng giúp bút có vị trí tựa ổn định hơn, nhờ đó giảm nguy cơ lăn khỏi bàn. Điều này đặc biệt hữu ích trong lớp học, nơi bút chì thường xuyên được đặt xuống rồi cầm lên giữa các lần ghi chép.

Lý do đầu tiên nằm ở chính cấu tạo của thân bút

Tuy nhiên, không phải mọi cây bút chì đều cần có sáu cạnh. Bút chì hình tròn vẫn có ưu điểm riêng: người dùng có thể xoay bút dễ dàng trong tay để thay đổi vị trí tiếp xúc của ruột chì với giấy, nhờ đó hạn chế việc đầu chì bị mòn lệch về một phía. Đổi lại, kiểu thân bút này cần được giữ chắc hơn khi sử dụng.

Trong khi đó, bút chì hình tam giác lại được thiết kế theo hướng khác. Theo Faber-Castell, kiểu dáng này tạo diện tích tiếp xúc lớn hơn cho ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa ở tư thế cầm bút thông thường. Bút tam giác cũng ít có xu hướng lăn khỏi mặt bàn và thường được khuyến nghị cho người mới tập viết.

Như vậy, hình lục giác không phải lựa chọn duy nhất hay hoàn hảo trong mọi tình huống. Mỗi kiểu thân bút đều có ưu điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và cảm giác cầm của mỗi người. Nhưng với một món đồ nhỏ bé được sử dụng hằng ngày, sáu cạnh của cây bút chì là ví dụ cho thấy một thay đổi tưởng chừng đơn giản trong thiết kế có thể giúp việc học tập trở nên thuận tiện hơn.

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Theo Nhật Linh

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