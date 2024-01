Chợ cá lớn nhất Hà Nội buôn bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo

Chị Nguyễn Thị May, tiểu thương kinh doanh tại chợ cá Yên Sở cho biết: "Tôi nhập cá từ Nam Định, Thái Bình lên, chất lượng cá chép đỏ năm nay cũng đẹp hơn, màu sắc bắt mắt hơn. Tuy vậy, do cung vượt cầu nên giá cá chép đỏ năm nay rẻ hơn so với mọi năm".