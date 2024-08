Cho chiếc dép vào giữa cửa thang máy để nghịch, những gì xảy ra sau đó khiến 2 cậu bé sợ toát mồ hôi

Thang máy là một phương tiện di chuyển hiện đại và hiệu quả trong các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, việc không tuân thủ theo các quy định an toàn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Trong câu chuyện mới đây, 2 cậu bé tại Malaysia đã may mắn không gặp nạn, nhưng những gì các em trải qua có lẽ sẽ là bài học nhớ đời để cả 2 không lặp lại hành vi nghịch dại nguy hiểm như vậy.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vào ngày 19/8 vừa qua, Cảnh sát trưởng quận Cheras, Ravindar Singh cho biết đội của ông đã nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 19/8, mong được giúp đỡ để tìm 2 cậu bé mất tích, lần lượt là 10 và 11 tuổi.

Theo đó, gia đình cho biết 2 cậu bé rời căn hộ của mình tại một căn hộ ở Taman Desa Petaling, Cheras cùng ngày vào lúc 2 giờ chiều để đi mua đồ ăn nhưng sau đó không thấy quay lại nên gia đình đã vô cùng lo lắng. Người nhà đã trình báo cảnh sát và ngày hôm sau, nhờ camera quan sát, cảnh sát đã tìm thấy cả 2 đứa trẻ bị mắc kẹt trong thang máy ở tầng 4. May mắn là 2 đứa trẻ không bị thương và đã được đưa ra khỏi thang máy an toàn.

Từ đó, một số người đã lên tiếng chỉ trích ban quản lý tòa nhà vì không bảo trì thang máy thường xuyên, khiến nó bị lỗi nghiêm trọng và suýt thì đã đe dọa tính mạng của những đứa trẻ. Tuy nhiên, đoạn phim do camera an ninh trong thang máy ghi lại đã tiết lộ những gì thực sự xảy ra trong thang máy, giải thích cho việc tại sao nó đột ngột bị lỗi và khiến gia đình 2 cậu bé phải "câm nín".

Nghịch dại khi đi thang máy, 2 cậu bé suýt thì phải trả giá đắt

Dựa trên đoạn video do camera an ninh gắn trong thang máy ghi lại, có thể thấy những đứa trẻ đã bước vào thang máy ở tầng 9 và khi dừng lại ở tầng 7, chúng đã lấy một chiếc dép ra và đặt nó vào giữa các cánh cửa khi chúng chuẩn bị đóng lại. Có lẽ 2 đứa trẻ này muốn khám phá xem điều gì sẽ xảy ra, liệu các cánh cửa có tiếp tục mở ra hay không.

Một trong 2 đứa trẻ đã tháo dép và cho vào giữa 2 cánh cửa khi thang máy từ từ khép lại.

Hai đứa trẻ tỏ ra rất thích thú khi cùng nhau khám phá trò nghịch ngợm này. Cuối cùng, cả 2 đã ngã xuống đất trong nỗ lực kéo chiếc dép ra, cửa thang máy thì đã từ từ đóng lại. Tuy nhiên, 2 cậu bé nghịch ngợm không hề biết rằng ý tưởng “đùa vui” của chúng là một sai lầm khi đã khiến thang máy ngừng chuyển động.

2 đứa trẻ đã ngã xuống khi kéo chiếc dép ra.

Khi đó, nỗi sợ hãi đã ập đến, bọn trẻ vừa nhìn nhau vừa nhấn nút để xem thang máy có di chuyển nữa không, nhưng vô ích. Có vẻ như chiếc thang đã dừng lại ở tầng số 4.

2 đứa bé bắt đầu sợ hãi khi liên tục nhấn nút mà không thấy thang máy di chuyển.

Không rõ mọi chuyện sau đó xảy ra ra sao, những đứa trẻ có nhấn nút khẩn cấp hay không, nhưng chúng đã bị mắc kẹt trong đó tới 9 tiếng đồng hồ. May mắn thay, cuối cùng 2 đứa trẻ cũng đã được giải cứu ra khỏi đó một cách an toàn.

Malaysia: Nghịch dại ở thang máy, 2 cậu bé nhận bài học nhớ đời

Chặn cửa thang máy, người phụ nữ phải trả giá bằng mạng sống của mình

Cách đây mới vài ngày, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở Iran nhưng hậu quả của nó thì thảm khốc hơn nhiều.

Được biết, vụ tai nạn thang máy kinh hoàng này xảy ra gần đây tại một tòa nhà chính quyền ở thành phố Tehran, Iran, khiến một nữ nhân viên thiệt mạng khi vừa tan ca, đang chuẩn bị rời khỏi tòa nhà nơi cô làm việc.

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn. Theo đó, khi đang chờ thang máy, nạn nhân gặp một đồng nghiệp nữ cũng đang chuẩn bị ra về. Hai người dừng lại trò chuyện với nhau mà không hề chú ý khi cửa thang mở ra. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, người đồng nghiệp vội vàng dùng một tập tài liệu chặn lại.

Người phụ nữ rơi xuống hố thang máy và tử vong ngay sau đó.

Khi cửa ngoài thang máy mở lại, nạn nhân do vẫn đang mải nói chuyện nên đã không quan sát, vô tình bước vào mà không nhận ra rằng cabin thang máy đã không còn ở tầng đó. Cô rơi thẳng xuống hố thang máy trước sự hoảng hốt tột độ của nữ đồng nghiệp. Mặc dù người đồng nghiệp đã hô hoán kêu cứu ngay lập tức nhưng quá muộn. Nạn nhân được xác định tử vong tại hiện trường.

Vụ việc này cũng đã gợi cho người ta nhớ đến một thảm kịch tương tự xảy ra tại Italy vào tháng 7 năm nay. Một phụ nữ 25 tuổi thiệt mạng khi bước vào thang máy bị hỏng trong tòa nhà chung cư của mình. Thi thể chỉ được phát hiện sau khi cha cô gọi điện cho con gái và nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ hố thang máy.

Hai trường hợp này là lời cảnh tỉnh đau đớn về tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác và tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng thang máy. Các chuyên gia an ninh khuyến cáo mọi người phải luôn chú ý quan sát khi bước vào thang máy, đặc biệt là vào ban đêm hoặc tại những nơi không quen thuộc. Các bậc phụ huynh cũng nên giáo dục ý thức sử dụng thang máy an toàn cho con cái mình vì các em đang ở độ tuổi thích nghịch ngợm, ham khám phá. Bên cạnh đó, ban quản lý các tòa nhà cao tầng cần tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thang máy định kỳ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

