Cho đến hiện tại Bình Dương đã có bao nhiêu thành phố?

Sau đó là Thuận An và Dĩ An đồng loạt lên Thành phố tiếp theo của tỉnh Bình Dương vào 1/2/2022 theo nghị định số 857/NQ-UBTVQH14 với Thuận An có diện tích 83,71km2 hơn 508.000 dân. Dĩ An có diện tích 60,1km2 hơn 400.000 dân.

Và cho đến hiện tại thị xã Tân Uyên có dân số hiện nay đạt mức 416.408 người và Bến Cát đã có đề xuất lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Nếu nhìn lại thời gian công bố 2 thành phố Thuận An và Dĩ An liệu Tân Uyên và Bến Cát cũng tương tự vậy?

Nhìn lại khi tiến lên thành phố Thuận An – Dĩ An đã đem lại lợi gì cho thị trường bất động sản?

Xét đến Thuận An được xem là cửa ngõ đầu tiên phát triển kinh tế Bình Dương khi giáp Tp.Hồ Chí Minh. Với những dự án giao thông huyết mạnh như mở rộng quốc lộ 13 lên 6 làn xe nối Bình Dương - TP.HCM, các cum KCN như: VSIP, Sóng Thần,…

Điều kiện để thị trường bất động sản Thuận An không ngừng gia tăng giá trị, sau khi công bố Thành phố Thuận An BĐS tại đây càng trở nên sôi động, giá đất đang được đẩy lên theo từng ngày ( nhiều nơi tăng đến 60% ).

Tiếp theo đến Dĩ An được xem là cửa ngõ thứ 2 khi giáp với Tp.Biên Hòa, Tp.HCM và các tuyến đường huyết mạch như DT743, Vành đai 3, Quốc lộ 1K,... Dày đặc các KCN trọng điểm như Đồng An, Việt Hương, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,…

Là bước tiến thần tốc cho thị trường BĐS Dĩ An và sau khi lên Thành phố sự phát triển càng tăng tốc hơn như tại khu trung tâm hành chính Dĩ An chạm mức 60-70 triệu đồng/m2 tại thời điểm công bố lên Thành phố.

Tân Uyên điểm sáng cho nhà đầu tư trong tương lai

Tiếp bước phát triển mạnh mẽ tương tự bất động sản của Dĩ An và Thuận An. BĐS Tân Uyên sẽ thiết lập những kỷ lục tăng giá không ngờ.

Tân Uyên được hưởng lợi mạnh mẽ với các kế hoạch lớn về giao thông của tỉnh Bình Dương. Đồng bộ các cơ sở hạ tầng quan trọng như Đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, Nam Tân Uyên và hàng loạt tuyến tỉnh lộ như ĐT 745, ĐT 746, ĐT 747 và quan trọng nhất Vành đai 4… được triển khai thực hiện, nhằm tăng cường năng suất vận chuyển hàng hóa, di chuyển giữ các vùng trọng điểm, hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư quy hoạch mở rộng lộ giới lên tới 28m, các tuyến giao thông đối nội quan trọng lên đến tỷ đô tại Tân Uyên.

Bên cạnh nhiều KCN đang hoạt động như Nam Tân Uyên, Uyên Hưng,... Sắp tới, KCN VSIP III đang triển khai xây dựng với quy mô lên đến 1.000 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng. Vào 3/11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) khởi công xây dựng nhà máy trị giá 1 tỉ USD tại Tân Uyên, trên khu đất rộng 44ha dự kiến sẽ tạo việc làm cho 4.000 người.



Dân số hiện nay của Tân Uyên đạt mức 416.408 người với tình trạng thiếu hụt nhà ở tại khu vực, giúp giá nhà ở tăng trưởng ổn định qua các năm, thống kê cho thấy rằng giá nhà liền thổ tại khu vực này từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2022 đã tăng từ 34,4 triệu đồng/m2 đến 45,5 triệu đồng/m2. Riêng nhà thấp tầng được đầu tư bài bản dao động ở mức 50-70 triệu/m2, tăng 30-50% so với các năm trước đó.

Cho đến hiện nay tại Tân Uyên các dự án nhà phố biệt lập, khép kín an ninh được nhà đầu tư và chuyên gia, kỹ sư ưa chuộng lại "khan hiếm" và đây là nền tảng thuận lợi để Tân Uyên hình thành các dự án nhà ở chất lượng, các khu dân cư hiện đại liền kề phục vụ giới doanh nhân, chuyên gia và tăng giá trị.

Green Valley City khu biệt lập chuẩn sống xanh hàng đầu tại Bình Dương.

Và để đáp ứng nhu cầu thiết thực về nhà ở chất lượng và khu dân cư hiện đại tại phường Uyên Hưng trung tâm của Thành phố Tân Uyên trong tương lai, CĐT Sài Gòn Center cho ra đời 500 căn nhà phố liền kề ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh (21m) mang tên Green Valley City với thiết kế mang hơi thở Châu Âu – chuẩn sống xanh.



Nhà đầu tư và người có nhu cầu ở thực phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội này sớm để đón đầu lễ công bố Tân Uyên lên Thành phố, và nguồn cầu về nhà ở cho hàng triệu lao động, chuyên gia, kỹ sư do đó BDS Tân Uyên sẽ được hưởng lợi to lớn.