Mức phạt tối đa chỉ áp dụng trên một số lĩnh vực

Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với đa số đại biểu có mặt tán thành. Luật gồm 5 chương, 131 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028.

Trước khi Quốc hội thông qua, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật.

Trong đó, cơ quan soạn thảo đã rà soát quy định ngay tại dự thảo luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Theo đó, quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân, 3 tỉ đồng đối với tổ chức chỉ trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định.

Cụ thể, luật quy định mức phạt tiền tối đa đến 1,5 tỉ đồng với cá nhân vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung; cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với tổ chức trong các lĩnh vực trên bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ

Nội dung quan trọng khác, luật được thông qua đã bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền.

Theo đó, biện pháp này được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Luật quy định thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong 1 tuần. Tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Ngay sau khi người vi phạm thực hiện xong công việc phục vụ cộng đồng, cơ quan tổ chức thi hành biện pháp này có xác nhận về việc thi hành xong.

Biện pháp trên không áp dụng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế

Trong lần sửa đổi này, dự thảo cũng chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế, mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Nội dung này để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Dự thảo cũng chỉnh lý theo hướng không coi các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế, mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.