Ngày 19/11/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Hiền (sinh năm 1997, ngụ ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 01/2024, Hiền liên hệ với anh H. H. V, (sinh năm 1996, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) thuê xe ô tô Toyota Avanza 7 chỗ tự lái với giá 13 triệu đồng/tháng, mục đích cho người bạn tên Ngọc Trinh thuê lại. Sau khi nhận xe và giấy tờ liên quan, Hiền điều khiển xe đến tỉnh Bình Dương (cũ) giao cho Trinh sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tống đạt các Quyết định cho bị can Nguyễn Phước Hiền. Ảnh: CA An Giang

Để thuận tiện trao đổi, Hiền, anh V và Trinh lập nhóm Zalo có tên "NHÓM XE". Đến ngày 29/11/2024, do cần tiền tiêu xài, Hiền bàn bạc với Trinh mang chiếc xe ô tô trên đi cầm cố, lấy 180 triệu đồng rồi chia nhau sử dụng. Nhằm che giấu việc cầm cố xe, mỗi khi anh V yêu cầu kiểm tra tình trạng phương tiện, Hiền nhờ người chụp hình số công-tơ-mét gửi lại để tạo lòng tin.

Đến tháng 4/2025, khi hợp đồng thuê xe hết hạn, anh V yêu cầu Hiền và Trinh trả lại phương tiện, đồng thời thanh toán đầy đủ tiền thuê còn thiếu. Tuy nhiên, do xe đã bị mang đi cầm cố, Hiền liên tục hứa hẹn nhưng không thực hiện việc giao trả xe và thanh toán tiền thuê. Đến khoảng tháng 8/2025, qua kiểm tra hệ thống định vị, anh V phát hiện xe ô tô đã bị mang đi cầm cố. Sau nhiều lần liên hệ với Hiền và Trinh nhưng không được, anh V đã làm đơn tố giác đến cơ quan Công an. Qua làm việc với cơ quan điều tra, Hiền khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Hiền để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hiện bị can đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm giam trong một vụ án khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.