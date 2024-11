Chở siêu xe mà bất cẩn thế này thì toang: Lamborghini Diablo hàng sưu tầm hiếm ‘rơi tự do’ cả mét, suýt lật

Sở hữu một siêu xe Lamborghini là ước mơ của gần như mọi người chơi xe. Dù vậy, việc chăm sóc xe cũng là rất quan trọng nếu muốn sử dụng hay lưu giữ lâu dài. Những yếu tố nhỏ nhặt nhất như chùi rửa hay bảo trì bảo dưỡng cần được quản lý rất kỹ, tương tự là khâu vận chuyển bởi chỉ một sai sót nhỏ có thể để lại hậu quả nặng nề.

Vào cuối tháng 11 này, một chiếc Lamborghini Diablo màu bạc đã trở thành tâm điểm chú ý của giới chơi siêu xe toàn cầu vì sự... đen đủi của mình. Nhiều hình ảnh đã được đăng tải ghi nhận xe bị rơi trong quá trình vận chuyển với bánh sau và dây cố định giúp chiếc xe thể thao Ý không bị lật hoàn toàn.

Chiếc Lamborghini Diablo gặp nạn trong quá trình vận chuyển làm xôn xao cộng đồng chơi siêu xe. Ảnh: Supercarfails

Quan sát từ ảnh, thiệt hại ghi nhận cho chiếc xe là không hề nhẹ. Khung thân phía trước bị xước sát và móp méo khá đáng kể do ma sát với dây thừng. Mâm xe phía sau chắc chắn cũng sẽ gặp vấn đề khi phải chịu trọng lượng xe đè lên cùng lực tác động khi rơi.

Nguyên nhân dẫn tới tai nạn của chiếc Lamborghini Diablo có lẽ là do nâng thủy lực hoạt động sai cách khi xe đang được hạ xuống (dựa trên vệt nước ghi nhận trong ảnh). Chiếc xe thể thao Ý do đó "rơi tự do" từ tầng 2 của xe chuyên chở xuống vị trí trong ảnh.

Tai nạn nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng cú rơi từ độ cao khoảng một mét rưỡi chắc chắn khiến thân xe phía sau cùng khu vực quanh dây thừng bị thiệt hại không ít. Ảnh: Supercarfails

Vấn đề sửa chữa của chiếc Lamborghini Diablo chắc chắn sẽ khiến chủ xe đau đầu không ít. Lamborghini Diablo đã ra mắt cách đây 35 năm (tháng 1 năm 1990) nên không hề dễ dàng để tìm linh kiện thay thế chính hãng.

Thêm vào đó, chiếc xe gặp tai nạn có vẻ còn ở tình trạng rất tốt. Theo một số nguồn tin tham khảo, xe thuộc bản Diablo VT đời 1994 từng được bán với giá 295.000 USD (xấp xỉ 7,5 tỷ đồng) hồi năm 2019. Ngoại thất xe dùng màu bạc còn nội thất lại chọn tông đỏ khá nổi bật. Đồng hồ xe, ít nhất là khi bán lại cách đây 5 năm, mới chỉ 22.000 km.

Quan sát từ góc phía sau, độ cao mà xe rơi xuống không hề thấp và nếu không có dây giữ có lẽ chiếc xe thể thao Ý đã lộn nhào. Ảnh: Supercarfails

Nếu xe có bảo hiểm hoặc được đền bù bởi bên vận chuyển, ít nhất chủ xe sẽ không phải đau đầu quá nhiều về vấn đề tài chính. Tuy vậy, thời gian sửa chữa cùng những rắc rối đi kèm chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy không dễ chịu, nhất là khi giá trị xe có thể đi xuống vì tai nạn bất ngờ này.