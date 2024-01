Theo Công an TP.HCM, Phòng cảnh sát hình sự hiện đang thụ lý vụ án "tín dụng đen" do Nguyễn Kim Kỳ cầm đầu. Với mức lãi suất cho vay cao, nhóm này thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.



Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", do Nguyễn Kim Kỳ (26 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và đồng bọn. Theo đó, Kỳ cùng đồng bọn đã cho nhiều người sinh sống tại TP.HCM vay tiền với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính.

Nhóm tín dụng đen này cho vay với hình thức trả tiền góp với lãi từ 1% - 1,6%/ngày tùy theo số tiền vay. Phí dịch vụ từ 3% - 5%, trả trước tiền góp 2 ngày và vay trả tiền đứng với mức lãi suất là 2,5%/ngày. Mức lãi suất này tương đương với khoảng 75%/tháng và hơn 900%/năm.

Khi có đối tượng hỏi vay, nhóm sẽ yêu cầu gửi zalo và giấy tờ tùy thân sau đó cử người đi xác minh và giữ giấy tờ tùy thân của khách vay. Theo cơ quan điều tra, những người này thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỉ đồng.

Thời điểm cận Tết, vấn nạn tín dụng đen càng nhức nhối. Mới đây, theo Công an Thanh Hóa, lực lượng chức năng cũng đã bắt nhóm "tín dụng đen" cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cho hàng chục người dân trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vay và thu lời bất chính gần 700 triệu đồng.

Theo thống kê trong năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá 32 chuyên án về tội phạm "tín dụng đen", khởi tố 161 vụ với 217 bị can, tổng số tiền cho vay lãi nặng hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Bằng, SN 1998, trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm).