Choáng ngợp trước sức mạnh đặc biệt tinh nhuệ của 'quả đấm thép' thuộc Bộ Công an Việt Nam

CSCĐ là lực lượng có tính chất đặc thù so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân. Nhiệm vụ của CSCĐ là thường xuyên tổ chức huấn luyện, ứng trực, đảm bảo quân số, vũ khí, trang bị sẵn sàng cơ động chiến đấu phục vụ nhiệm vụ tác chiến chống khủng bố, giải cứu con tin, chống biểu tình, bạo loạn, trấn áp các đối tượng có hành vi phạm tội nguy hiểm, vũ trang, tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự.... Trong hình là cảnh diễn tập của đội hình Đặc nhiệm CSCĐ dùng xe thang để áp chế nhóm khủng bố để giải cứu con tin.