Choáng ngợp với tổ hợp nhà ở xã hội lột xác từ chung cư cũ chờ sập ở Hải Phòng

Dự án có vị trí đắc địa, nằm tiếp giáp với 2 tuyến đường huyết mạch của thành phố là Lạch Tray và Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cạnh thư viện thành phố.

Theo tìm hiểu, Tổ hợp khu nhà ở xã hội Đồng Quốc Bình gồm 4 tòa chung cư cao 29 tầng với tổng cộng gần 2.500 căn hộ. Trong đó, 2 tòa HH3, HH4 được khởi công từ tháng 3/2018 với tổng vốn đầu tư hơn 1.712 tỷ và hoàn thiện

Nằm cạnh 2 tòa HH3, HH4 là tòa HH1, HH2

Các căn hộ tại Tổ hợp khu nhà ở xã hội Đồng Quốc Bình được thiết kế với đầy đủ tiện nghi. Đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.

Các tập thể chung cư cũ tồi tàn đang dần biến mất và được thay thế bởi những cao ốc hiện đại, đầy đủ tiện ích.

Tổ hợp khu nhà ở xã hội Đồng Quốc Bình là một điểm sáng cho nỗ lực cải tạo nhà ở xuống cấp tại TP Hải Phòng . Tạo thêm cơ hội an cư cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần cải thiện diện mạo đô thị TP Hoa Phượng Đỏ.

Theo thống kê, TP Hải Phòng hiện có 205 chung cư với 8.074 căn hộ cũ tập trung tại các phường Đồng Tâm, An Dương (quận Lê Chân); Đồng Quốc Bình, Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền); Quán Toan, Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng); Cát Bi (quận Hải An); Bắc Sơn (quận Kiến An)... Trong số đó cần cải tạo, sửa chữa 27 chung cư gồm 1.040 căn hộ; phá dỡ 178 chung cư xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời di chuyển 7.034 hộ dân để xây lại 18 tòa nhà chung cư mới.