Chơi cả ngày, du lịch toàn thời gian nhưng tôi vẫn bỏ túi 1,5 tỷ đồng/tháng chỉ nhờ chiếc máy tính: Tuổi 30 tự do tài chính, nghỉ hưu lúc nào cũng được

Hình minh hoạ

“Khi xây dựng blog về tài chính cá nhân và phong cách sống mang tên Making Sense of Cents vào năm 2011, tôi chỉ là một nhà phân tích 22 tuổi, kiếm được 40.000 USD/năm và đang vật lộn để trả các khoản vay từ thời sinh viên. Khó khăn về tài chính chính là động lực khiến tôi bắt đầu viết blog vì muốn theo dõi và chia sẻ quá trình thực hiện các mục tiêu tài chính.

Mười một năm sau, Making Sense thành công vượt ngoài tưởng tượng. Tôi đã kiếm thụ động được trung bình 760.000 USD mỗi năm (gần 18 tỷ đồng) bằng cách đưa ra những lời khuyên đầu tư, sử dụng sản phẩm tài chính và cách giải quyết các vấn đề về tiền bạc.

Tôi và chồng chạm mốc tự do tài chính và có thể nghỉ hưu bất cứ lúc nào. Nó giúp chúng tôi sống cuộc sống lý tưởng: Chỉ làm việc 10 giờ/tuần và đi du lịch toàn thời gian trên chiếc thuyền buồm nhỏ xinh. Tôi thường xuyên lặn với ống thở, khám phá, đi bộ đường dài và trên hết, chúng tôi có nhiều thời gian hơn bên cô con gái nhỏ.

Making Sense bắt đầu như một sở thích, nhưng khoảng 6 tháng sau khi viết bài, tôi tình cờ có cơ hội kết nối với một công ty làm về nội dung. Họ trả cho tôi 100 USD nếu đủ 50.000 người truy cập trang web hàng tháng.

Sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu, học hỏi các blogger khác. Tôi đăng thường xuyên hơn nội dung và thiết lập quảng cáo hiển thị trên trang web cá nhân. Tôi cũng tiếp tục viết các bài đăng được tài trợ bằng cách liên hệ với các thương hiệu phổ biến.

Chỉ trong 2 năm, tôi kiếm được khoảng 5.000 đến 10.000 USD/tháng - nhiều hơn những gì tôi kiếm từ công việc hàng ngày. Sau khi đã trả hết các khoản vay sinh viên của mình vào năm 2013, tôi quyết định nghỉ việc và viết blog toàn thời gian.

Trong vài năm đầu tiên, tôi tập trung vào trang web và đăng nội dung mới mỗi ngày. Tôi cũng đã đăng các bài viết của khách trên blog và tăng gấp đôi sự hiện diện trên mạng xã hội.

Trong nhiều năm, tôi dựa vào độc giả và lượng người đọc trung thành để tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Vào năm 2016, tôi đã cho ra mắt khóa học viết blog đầu tiên và hiện tại chỉ viết và xuất bản blog 1-2 lần/tuần. Như vậy, tính đến năm 2022, tôi đã kiếm được tổng doanh thu hơn 4.000.000 USD (94 tỷ đồng) sau 5 năm.

Tuy nhiên, tạo thu nhập thụ động từ blog không có nghĩa là bạn không phải làm việc. Bạn cần bao quát mọi thứ, duy trì trang web và tạo nội dung mới. Hiện tại, tôi có 3 nguồn thu nhập thụ động chính: tiếp thị liên kết, bán khóa học và quảng cáo.

Hoa hồng từ việc tiếp thị liên kết chiếm khoảng 50% doanh thu. Tôi được trả tiền khi hướng lưu lượng truy cập hoặc bán hàng cho các thương hiệu đối tác thông qua các liên kết trên blog của mình, ngay cả trên các bài đăng được tạo cách đây vài tháng hoặc nhiều năm.

Khoảng 20% doanh thu đến từ việc bán khóa học, bao gồm khoá Making Sense of Affiliate Marketing và Making Sense of Sponsored Posts. Cả hai có giá lần lượt 197 USD và 159 USD, rẻ hơn nhiều so với giá mà đối thủ cạnh tranh của tôi đưa ra. Tôi kiếm được hơn 1.000.000 USD từ hai khóa học này.

Tôi cũng có thu nhập thụ động thông qua hoa hồng từ việc quảng cáo hiển thị thông qua Adthrive. Tôi được trả tiền khi người đọc nhìn thấy hoặc nhấp vào quảng cáo được tạo tự động trên blog”

Tác giả của bài viết là Michelle Schroeder-Gardner, người sáng lập của blog Making Sense of Cents chuyên về quản lý tài chính, tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư. Nó giúp cô trả hết gần 40.000 USD khoản nợ vay sinh viên trong 7 tháng và hiện đang đi du lịch toàn thời gian cùng gia đình trên thuyền buồm.

“Ngôi nhà di động” mà Michelle và chồng đang sống là Lagoon 42 - du thuyền catamaran bán chạy nhất thế giới. Đây là một căn nhà đúng nghĩa với thiết kế đẹp mắt và đủ rộng rãi cho một gia đình nhỏ.

Michelle Schroeder-Gardner chỉ là trong vô số các bà mẹ trẻ đổi đời nhờ thu nhập thụ động. Jasmine McCall - người phụ nữ giờ đã có thể yên tâm về tài chính là một ví dụ. Cởi mở và thật thà chính là chìa khóa cho thành công của cô dưới vai trò một nhà sáng tạo nội dung trên Youtube.

Cô đồng cảm, thấu hiểu với những khó khăn của khán giả. Các vấn đề liên quan tới tín dụng và nợ nần rất phổ biến nhưng lại ít được chia sẻ và giải đáp tận tình. Từ trải nghiệm thực, McCall đưa ra cái nhìn khách quan về cách đương đầu và hành trình nỗ lực của mình đối với các vấn đề tài chính và công việc nói chung.

“Từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2023, vợ chồng tôi kiếm được trung bình 105.000 USD/tháng nhờ thu nhập thụ động, chủ yếu đến từ doanh số bán các sản phẩm kỹ thuật số và quảng cáo YouTube. Điều đặc biệt nhất là tôi chỉ cần làm 2 tiếng/ngày”, McCall nói.

Với sự trợ giúp từ trợ lý cá nhân, mỗi tuần McCall chỉ cần làm việc 10 tiếng, rất hiếm khi phải làm 13 đến 14 tiếng/ tuần. Công việc thường chỉ xoay quanh quay video, tổ chức gặp mặt đối tác trực tuyến hoặc tạo email tiếp thị và bán hàng. Thời gian còn lại McCall chủ yếu dành thời gian cho gia đình, chơi với con trai và hẹn hò cùng chồng.

“Hầu hết thu nhập của chúng tôi đều là nguồn thụ động. Chỉ vất vả 2 tiếng mỗi ngày nhưng một tháng có thể kiếm 40.000 USD rất dễ dàng”, McCall chia sẻ.

Theo: BI