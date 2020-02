Chơi golf giúp kéo dài tuổi thọ: Lý giải của các nhà nghiên cứu chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ

Golf hiện nay đã trở thành một trong những môn thể thao phổ biến của người cao tuổi ở nhiều quốc gia. Một nghiên cứu gần đây của các tác giả tại Viện đột quỵ Zeenat Qureshi ở Minnesota (Mỹ) đã đưa ra lời khuyên rằng, người cao tuổi nên lựa chọn golf nếu muốn tập luyện các môn thể thao. Theo nhóm nghiên cứu, chơi golf tốt cho sức khỏe và giúp kéo dài tuổi thọ vì đây là môn thể thao đòi hỏi người chơi đi bộ nhiều.

“Mức độ, cường độ hoạt động hợp lý có thể giúp duy trì hoạt động trong một thời gian dài. Từ đó giúp mọi người duy trì niềm yêu thích và tiếp tục tập luyện thường xuyên hơn”, Tiến sĩ Adnan Qureshi, trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Thần kinh học Đại học Missouri cho biết thêm.

Tại sao golf có thể cải thiện sức khỏe?

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ Zeenat Qureshi Stroke Institute – Một nghiên cứu về các yếu tố tạo nên nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ ở người từ 65 tuổi trở lên để xác định việc chơi golf thường xuyên liệu có làm giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc tử vong ở người cao tuổi hay không.

Từ năm 1989 - 1999, những người tham gia nghiên cứu đã kiểm tra y tế hàng năm và thăm khám định kỳ 6 tháng một lần. Khi hoạt động thăm khám, kiểm tra kết thúc, mọi người sẽ được liên lạc thường xuyên để xác định họ có bị đau tim hay đột quỵ không.

Trong số gần 5.900 người tham gia nghiên cứu thường xuyên chơi golf, khoảng 384 người ra sân ít nhất 1 lần/tháng. Không có sự khác biệt về tỷ lệ đau tim hoặc đột quỵ giữa những người chơi golf trong thời gian theo dõi. Do đó, golf không phải là một yếu tố bảo vệ để chống lại đột quỵ và đau tim. Tuy nhiên, khi so sánh tỉ lệ tử vong giữa người có chơi golf và không chơi golf, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người chơi golf có tỉ lệ tử vong thấp hơn 8% (từ mọi nguyên nhân) so với những người không tham gia môn thể thao này.

Như vậy, mặc dù chưa được chứng minh giúp làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ nhưng golf là một yếu tố chống lại nguy cơ tử vong sớm và là một lựa chọn phù hợp cho người cao tuổi do cường độ hoạt động thấp và bản chất thoải mái của golf.

Bên cạnh đó, việc đi bộ cường độ thấp và tiến hành các cú đánh dễ thực hiện, hít thở không khí trong lành, ít ô nhiễm trên sân tập gôn cũng đem đến hết sức nhiều ích lợi cho sức khỏe.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bên cạnh chơi golf, người tham gia nghiên cứu cũng cần được xem xét tới các yếu tố ảnh hưởng nhất định khác như: Những người chơi golf có hút thuốc lá hay có hành vi không lành mạnh khác không? Kết quả đưa ra có nghĩa là người chơi golf “nói chung khỏe mạnh hơn”.

Hoạt động thể thao đầy đủ là yếu tố quan trọng nhất

Bên cạnh môn thể thao golf, các nghiên cứu khác liên tục cũng đã chỉ ra, hoạt động thể chất ở bất kỳ cường độ nào cũng có liên quan đến việc làm giảm nguy cơ tử vong. Nếu những người cao tuổi thích chơi golf, họ nên tiếp tục hoặc luyện tập những môn thể thao khác như đi bộ thường xuyên cũng tốt cho sức khỏe và tuổi thọ.

Ngoài ra, có một số thói quen lành mạnh khác mà mọi người có thể áp dụng để giảm nguy cơ tử vong sớm. Ngủ đủ giấc, chế độ ăn uống cân bằng, tránh thực phẩm siêu chế biến (ultraprocessed foods - những sản phẩm tiện lợi, ăn nhanh uống nhanh với nhiều phụ gia, quy trình chế biến công nghiệp) có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm. Sở hữu một chú chó cưng cũng làm giảm 24% nguy cơ này (theo một bài đánh giá của tiến sĩ Caroline Kramer công bố trên tạp chí Circulation thuộc Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ).

Các nghiên cứu bổ sung là cần thiết để xác định golf thực sự có thể ngăn ngừa cơn đau tim và đột quỵ hay không. Tuy nhiên, golf là một khuyến nghị mà các bác sĩ đưa ra cho bệnh nhân lớn tuổi khi đưa ra các môn thể thao, hoạt động thể dục rèn luyện sức khỏe.