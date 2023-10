Chơi ngông như Hòa Thân: Ngày nào cũng uống "báu vật" mà Từ Hi nửa tháng mới dám dùng một lần

Hòa Thân sống giàu nhất thiên hạ



Hòa Thân (1750 – 1799) còn được gọi là Hòa Khôn, tự Trí Trai, hiệu Gia Nhạc Đường, Thập Hốt Viên, Lục Dã Đình chủ nhân, là một trọng thần dưới triều vua Càn Long. Ông được biết đến như là một đại tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Hòa Thân được biết đến như là một đại tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Hòa Thân là người Mãn Châu, tộc Nữu Hỗ Lộc thuộc Chính Hồng kỳ. Thuở nhỏ, gia cảnh bần hàn. Vì lanh lợi giỏi biện luận, dáng vẻ khí thế, một lần tình cờ lọt vào mắt Hoàng đế Càn Long, được khen ngợi, dần thăng chức, từ thị vệ đề bạt lên Phó đô thống, sang Thị lang, rồi đến Thượng thư hộ Hộ, Văn hoa điện Đại học sĩ, tấn phong nhất đẳng Trung tương công. Sau thời Càn Long, ông nhậm chức Quân cơ đại thần, và là quyền thần được Càn Long sủng ái nhất.

Năm 2001, Nhật báo phố Wall có đăng một danh sách, trên đó viết "Một ngàn năm trở lại đây, trên thế giới có 50 người giàu nhất. Trong đó có 6 người Trung Quốc, và một trong số đó chính là tham quan trong triều thời đại vua Càn Long của nhà Thanh – Hòa Thân".

Hòa Thân được mệnh danh là "người giàu nhất thế giới thế kỷ 18". (Ảnh: Sohu)

Người Trung Quốc thì gọi Hòa Thân là "người giàu nhất thế giới thế kỷ 18". Theo "Tài liệu phạm tội của Hòa Thân" ghi chép, Hòa Thân sau khi bị tịch thu tài sản, tổng giá trị sau khi quy đổi ước tính vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc, nhiều lời đồn cho rằng nó còn tương đương số tiền mà quốc khố Nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Tài sản tịch thu từ nhà Hòa Thân gồm vàng ròng, cát vàng, kim nguyên bảo, ngoài ra còn có 75 tiệm cầm đồ, một số hiệu bán thuốc, hiệu cầm đồ, còn có rất nhiều mỏ quặng, quán rượu, hầm rượu. Ông còn có hơn 80 chiếc xe ngựa, chuyên môn làm vận chuyển, và rất nhiều bất động sản trong kinh thành chuyên dùng để cho thuê, ngoài ra ông còn tham gia rất nhiều nghiệp vụ tài chính, vận chuyển, bất động sản, dịch vụ, khai thác khoáng sản,.. Của cải của Hòa Thân nhiều đến mức trong dân gian có tương truyền rằng "Cái Càn Long có Hòa Thân có, cái Càn Long không có chưa chắc Hòa Thân không có".

Hòa Thân nhờ có sự ưu ái của Càn Long đã làm loạn chốn quan trường, một mực vơ vét của cải. (Ảnh: Sohu)

Quả thực, Hòa Thân nhờ có sự ưu ái của Càn Long đã làm loạn chốn quan trường. Hòa Thân nắm được quyền to, các đại sự khác không thèm ngó ngàng, chỉ một mực vơ vét của cải. Các cống phẩm dâng lên hoàng đế đều phải qua tay Hòa Thân. Trước hết Hòa Thân chọn lấy những thứ cực kỳ quý hiếm, tinh xảo dành cho mình, còn thừa lại mới đưa vào cung. Hoàng đế Càn Long chẳng hỏi han gì, những người khác chẳng ai dám cáo nên Hòa Thân ngày càng hoành hành ngang ngược.

Cuộc sống thường ngày của Hòa Thân chẳng khác của hoàng đế Càn Long là bao. Hoàng đế dùng bữa thì có thái giám phục vụ còn Hòa Thân thì có tì nữ. Ông ta cũng không dùng bữa cùng bàn với vợ và thê thiếp của mình. Hòa Thân ngồi ăn một mình trên chiếc bàn lớn với rất nhiều món ăn khác nhau. "Đại tham quan" này tuyệt đối không cho phép người nhà lãng phí, ông yêu cầu mọi người phải ăn hết đồ ăn trên bàn. Thậm chí, trước bữa ăn, các thê thiếp của Hòa Thân phải đọc một bài thơ có nội dung về việc người nông dân cày cuốc vất vả thế nào để họ biết trân quý món ăn hơn.

Cuộc sống thường ngày của Hòa Thân chẳng khác của hoàng đế Càn Long. (Ảnh: Sohu)

Hòa Thân còn đặt nhiều yêu cầu oái ăm như tì nữ dâng đồ ăn cho tận miệng. Tuy nhiên, ông ta không nói rằng mình muốn ăn gì mà bắt buộc hầu gái phải tự đoán. Nếu người đó đoán sai hoặc vô tình làm rơi đồ ăn ra sàn sẽ bị đuổi việc. Khi Hòa Thân đi tắm, ông ta cần tới 4 người hầu hạ. Một người đứng đốt trầm, người thứ hai cầm chậu để ông rửa tay, người thứ ba cầm khăn lau tay và người cuối cùng cầm khăn lau thân thể. Có thể nói cuộc sống của Hòa Thân nhiều phần còn xa hoa hơn cả hoàng thượng.

Hòa Thân và thú tiêu xài hoang phí

Có dã sử chép rằng, Hòa Thân vô cùng biết hưởng thụ, thậm chí sự ngông cuồng của ông ta còn hơn hẳn nhiều nhân vật có tiếng tiêu hoang khác như Từ Hi thái hậu. Từ Hi Thái hậu (29/11/1835 – 15/11/1908) là người đàn bà có quyền lực nổi tiếng nhất đời nhà Thanh. Vị Thái hậu này nổi tiếng về lối sống xa xỉ, sinh hoạt cầu kỳ. Từ Hi không chỉ có trong tay vô số trang sức vàng bạc lộng lẫy, khoác lên mình những bộ trang phục nhung lụa xa hoa mà yêu cầu chất lượng cuộc sống cũng rất cao. Từ Hi gần như bị ám ảnh bởi ngọc trai, dù có quý giá đến nhường nào bà đều muốn sở hữu.

Từ Hi thái hậu nổi tiếng về lối sống xa xỉ, sinh hoạt cầu kỳ không kém gì Hòa Thân. (Ảnh: Sohu)

Gần như cả đời Từ Hi Thái Hậu phát cuồng vì ngọc trai, có thông tin cho biết bà còn sử dụng bột ngọc trai để duy trì nhan sắc của mình. Sách "Nghiên cứu y án Thanh cung" đã ghi chép lại rằng sử dụng bột ngọc trai được coi là bí quyết làm đẹp của vị Thái hậu quyền lực này.

Bà dùng dung dịch chứa một thìa bột ngọc trai với một số loại thảo dược khác để rửa mặt; thỉnh thoảng còn hòa bột ngọc trai với nước ấm để uống nhằm bổ sung canxi cho xương chắc khỏe. Do ở thời đó việc thu thập ngọc trai rất khó khăn và đắt đỏ nên dù Từ Hi có niềm đam mê với bột ngọc trai cũng chỉ dám nửa tháng dùng một lần.

Hòa Thân và Từ Hi thái hậu thường xuyên sử dụng bột ngọc trai để giữ gìn sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng, sự hoang phí của Từ Hi thái hậu chưa là gì so với Hòa Thân. Hóa ra, Hòa Thân cũng là một người không thể sống thiếu ngọc trai và rất thích sử dụng bột ngọc trai để giữ sức khỏe. Hòa Thân sử dụng bột ngọc trai mỗi ngày. Hằng ngày, cứ tới bữa sáng, Hòa Thân sẽ lấy bột ngọc trai pha với nước và uống. Ông ta tin rằng bột ngọc trai sẽ giúp đầu óc mình minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh để làm việc tốt hơn. Ngọc trai mà Hòa Thân sử dụng luôn phải là loại có chất lượng tốt nhất. Giá mỗi viên ngọc trai mà Hòa Thân sở hữu lên tới 8.000 lạng bạc (tương đương 6 triệu đồng/viên). Và mỗi ngày, Hòa Thân sẽ dùng một vài viên ngọc trai thượng hạng nghiền thành bột để uống.

Giá mỗi viên ngọc trai mà Hòa Thân sở hữu lên tới 8.000 lạng bạc. (Ảnh: Sohu)

Qua đây, chúng ta có thể thấy mức độ tiêu xài hoang phí của Hòa Thân quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Hơn nữa, số tài sản mà ông ta sở hữu thực sự vô cùng đồ sộ.