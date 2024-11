Chọn bộ trưởng quốc phòng gây xôn xao, ông Trump giải thích

“Pete là người cứng rắn, thông minh và thực sự tin tưởng vào chính sách Nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nói về lựa chọn gây bàn tán của ông cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng: Pete Hegseth. Theo ông Trump, với Pete ở vị trí chỉ huy, "quân đội của chúng ta sẽ vĩ đại trở lại, và nước Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước".

Việc ông Trump chọn Pete Hegseth thực sự gây ngạc nhiên. Từng là người dẫn chương trình của Fox News và cựu chiến binh trong quân đội Mỹ, tuy nhiên, ông Hegseth không có kinh nghiệm nào tại Lầu Năm Góc hoặc chính phủ.

So với các nhân vật khác được ông Trump lựa chọn bổ nhiệm vào bộ máy - bao gồm Hạ nghị sĩ Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia, Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng - thì Hegseth giống như người ngoài cuộc. Trong khi cả hai vị kia đều có quan điểm truyền thống về sức mạnh và ảnh hưởng của quân đội Mỹ, cũng như ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới, thì Hegseth được nhận định sẽ "chú trọng vào cải cách".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một đồng minh của ông Trump, ca ngợi ông Hegseth là một "lựa chọn tuyệt vời".

"Tổng thống đang tập hợp được một nội các mạnh mẽ. Ông Pete sẽ mang lại nhiều lợi ích. Ông ấy có kinh nghiệm, và tôi nghĩ ông ấy sẽ có tư tưởng chú trọng cải cách trong các lĩnh vực cần cải cách. Vì vậy, tôi rất hào hứng về sự lựa chọn này".

Pete Hegseth.

Tầm nhìn khôi phục quân đội

Theo ông Trump, cuốn sách gần đây của Hegseth - "The War on Warriors" (Tạm dịch: Cuộc chiến trong những người lính") đóng một vai trò trong lựa chọn của ông. "Cuốn sách tiết lộ sự phản bội của phe cánh tả đối với các chiến binh của chúng ta, và cách chúng ta phải đưa quân đội của mình trở lại như xưa - trọng dụng nhân tài, có sức mạnh hủy diệt, có trách nhiệm giải trình và sự xuất sắc", Trump nói.

Theo lời giới thiệu trên trang thương mại điện tử Amazon, cuốn sách với tên đầy đủ là "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" (Đằng sau sự phản bội của những người bảo vệ tự do cho chúng ta), đứng vị trí số 1 sách bán chạy theo New York Times không lâu sau khi ra mắt. Cuốn sách "kết hợp những trải nghiệm chiến tranh của riêng tác giả, những câu chuyện phẫn nộ và cái nhìn sâu sắc về chuỗi chỉ huy phức tạp (trong quân đội Mỹ)". Ông Hegseth được giới thiệu là "đã gia nhập quân đội để chống lại những kẻ cực đoan, để rồi bị quân đội gọi là một kẻ cực đoan".

Hegseth, 44 tuổi, là người ủng hộ ông Trump từ sớm khi ông ra tranh cử tổng thống năm 2016, thời điểm mà nhiều nhân vật đảng Cộng hòa nổi tiếng, bao gồm Thượng nghị sĩ Marco Rubio - từng chỉ trích gay gắt tỷ phú New York. Hegseth là cựu chiến binh lục quân được tặng thưởng, người chủ trì chương trình của Fox News trong tám năm qua và cũng là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Cựu chiến binh của ông Trump trong chính quyền đầu tiên (sau đó Trump chọn David Shulkin cho vị trí này vào năm 2017).

Ông Pete Hegseth phỏng vấn ông Donald Trump tại Nhà Trắng năm 2017, cho chương trình của Fox News.

Nếu được các viện thông qua, ông Hegseth sẽ lãnh đạo một cơ quan quốc phòng đang quá tải vì phải phản ứng với hàng loạt cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông. Đồng thời, nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa và cựu quan chức của ông Trump đang thúc giục Mỹ mở rộng dấu ấn quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc. Điều này có khả năng sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump thứ hai.

Tốt nghiệp Đại học Princeton, ông Hegseth là cựu giám đốc điều hành của Concerned Veterans for America — một nhóm ủng hộ việc thuê ngoài các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh Mỹ, do anh em nhà Koch (sở hữu Koch Industries, công ty tư nhân lớn thứ 2 nước Mỹ, có nhiều hoạt động chính trị) tài trợ. Mối liên hệ của Hegseth với nhóm này từng gây chú ý trong các nhóm cựu chiến binh khi ông Trump cân nhắc đề cử Hegseth làm Bộ trưởng Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ đầu.

Với tư cách là thiếu tá Vệ binh Quốc gia Minnesota vào năm 2021, Hegseth từng có mặt tại Washington để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng lệnh điều động ông bị thu hồi do hình xăm Thánh giá Jerusalem nổi bật trên ngực, mà một số người cho là của các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. Ông phủ nhận việc có bất kỳ sự đồng cảm nào với các nhóm này.

Trong chính quyền Trump đầu tiên, Hegseth đóng vai trò quan trọng một giai đoạn khi ông Trump cố gắng tham gia vào hệ thống tư pháp quân sự để ân xá cho những binh lính bị kết án phạm tội ác chiến tranh.

Cụ thể, Hegseth giúp thu hút sự chú ý của Trump về việc ân xá hoàn toàn cho cựu Trung úy Lục quân Clint Lorance và Thiếu tá Mathew Golsteyn vào năm 2019, cả hai đều bị kết tội phạm tội ác chiến tranh. Ngoài ra, Thượng sĩ Edward Gallagher, người bị tước danh hiệu quân đội trong quá trình bị truy tố vì tội giết người, được khôi phục chức vụ.

Tim Parlatore, luật sư của Gallagher, nói với Politico rằng Fox News và Hegseth xứng đáng được ghi nhận vì đã trình bày vụ án trên truyền hình, qua đó ông Trump có thể "lắng nghe một góc nhìn khác thay vì chỉ dựa vào quan điểm của hải quân Mỹ".

Những quan điểm của Hegseth về vụ án có khả năng sẽ phải đối mặt với những câu hỏi của các nhà lập pháp trong quá trình xem xét bổ nhiệm ông.